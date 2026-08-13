Pettineroli, de no sumar minutos a meter un gol clave para Cipolletti en el Federal A

Fernando Pettineroli volvió al gol en el triunfo de Cipolletti ante Argentino de Monte Maíz. (Foto: Cecilia Maletti)

Cipolletti ganó un partido clave ante Argentino de Monte Maíz en La Visera de Cemento por la zona campeonato del Federal A donde es uno de los punteros.

Fue 1 a 0 con un gol a los 43 minutos del segundo tiempo de Fernando Pettineroli. El zapalino no venía sumando minutos en los últimos encuentros y, en su regreso, marcó el tanto de la victoria.

Después de jugar en 10 de los primeros 11 partidos del campeonato, venía sin rodaje en las últimas 8 fechas. En algunas estuvo en el banco y en otras ni siquiera había sido convocado.

«Es importante poder aprovechar los minutos en cancha. Era un partido difícil, muy cerrado, por suerte se nos pudo abrir ahí a lo último«, aseguró Pettineroli en diálogo en vivo para «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

En un partido en el que el Albinegro desperdició muchas chances claras, el volante aprovechó un rebote corto del arquero rival y metió el único tanto de la tarde de cabeza.

«Me quedó el rebote y pude llegar a cabecear, entró con lo justo por suerte. Estoy contento por los tres puntos y la entrega que se hizo hoy», destacó el jugador.

«Parecía que no era nuestro día, se nos venía negando mucho con los tiros en los palos y en el travesaño. Por suerte esa que cabeceé pasó rozando y entró», agregó.

Cipolletti está puntero en su grupo de la zona campeonato junto a Olimpo con 7 puntos y quedó bien parado de cara a la clasificación a cuartos de final por el primer ascenso.

(Foto: Cecilia Maletti)

«La ilusión y las ganas de pelear arriba siempre están, hay que seguir luchándola, este equipo demuestra su grandeza», aseguró Pettineroli.

Cipo volverá a jugar el domingo ante Kimberley en Mar del Plata a las 15 horas. «Va a ser duro como todos los equipos de este grupo que se hacen fuertes de local», expresó el zapalino al respecto.