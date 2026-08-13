Huawei: el embajador de Estados Unidos aseguró que podría haber injerencia china en Vaca Muerta

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, cuestionó la injerencia China en el país.

La controversia generada por el vínculo entre la cooperativa CALF y Huawei sumó un capítulo más este jueves luego de que el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, asegurara en un evento empresario que la compañía asiática podría proveer datos al gobierno chino en una zona estratégica como Vaca Muerta.

«China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología», dijo el titular de la representación estadounidense esta mañana.

De acuerdo al funcionario, un acuerdo comercial con firmas del gigante asiático en una zona tan relevante como la formación shale, foco de las inversiones más importantes en el país en el último tiempo, pondría en riesgo la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina, afectando también el arribo de nuevas compañías extranjeras a la cuenca.

Dijo que las empresas «quieren garantías de que sus datos están protegidos, en redes de confianza» , condiciones que, afirmó, se verían en riesgo con la participación de tecnológicas como Huawei.

El tema comenzó a mediados de julio, cuando el gerente de Tecnologías de CALF, Sergio Fernández Novoa, recibió un mensaje de la embajada estadounidense en el que se le pedía una reunión y que revisara la posible firma de un acuerdo con la empresa china para construir un data center, ya que de avanzar, se iban a revisar las visas de las autoridades de la cooperativa.

La firma neuquina consideró este intercambio como una «intromisión» a una empresa argentina, y llevó su reclamo ante la Cancillería. Además le envió una carta a la sede diplomática de Estados Unidos en Argentina, que, después de reiterar su advertencia por la vía formal, finalmente se reunió con la conducción de CALF ayer.

«Esto no ayuda a traer inversores a Vaca Muerta»

Este jueves Lamelas participó en el summit de AmCham Energía, evento en el que cuestionó la participación china en Vaca Muerta y afirmó que «todo está controlado» por el Partido Comunista que gobierna ese país.

«Este no vale y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta», dijo, y agregó: «¿Por qué en uno de los países más capitalistas y más libres del mundo, Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei?”.

El embajador, en declaraciones citadas por La Nación, también defendió a las empresas de su país, al remarcar que son «líderes globales de seguridad y transparencia» y que, por ese motivo, no usan tecnología china considerada crítica.

Lamelas también habló del potencial de Vaca Muerta y de la oportunidad que representa Estados Unidos para su desarrollo considerando la experiencia que tiene el país del norte en la industria del shale o no convencional.

Consideró que la industria energética hoy «el verdadero motor del éxito económico» argentino, remarcando que el país es un «socio clave» para la administración republicana.

La reunión entre CALF y la Embajada de Estados Unidos

La Cooperativa CALF mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en el Palacio Bosch, sede de la representación diplomática en Buenos Aires.

El encuentro estuvo centrado en el desarrollo de los servicios de la entidad en Neuquén y, particularmente, en su expansión hacia la región de Vaca Muerta.

La delegación de CALF estuvo encabezada por su presidente, Marcelo Severini, acompañado por el vicepresidente Carlos Quintriqueo, la secretaria general Yenny Fonfach y representantes de las áreas de Tecnologías y Conectividad, Finanzas y Renovables y Comunicación.

Por la Embajada participaron, además de Lamelas, funcionarios de las áreas política, económica y de asuntos públicos de la sede diplomática.

Uno de los puntos destacados del encuentro fue la seguridad de las telecomunicaciones y de los datos, un aspecto que también señaló Lamelas en su publicación en la red X.