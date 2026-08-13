Viedma Digital abre nuevas inscripciones, ¿qué cursos habrá y quiénes pueden anotarse?

Este lunes comienzan las inscripciones del programa municipal "Viedma Digital" con doce alternativas gratuitas. Foto: Marcelo Ochoa.

Viedma Digital abrirá el lunes 17 de agosto las inscripciones para los cursos gratuitos que se dictarán en ambas sedes de la ciudad.

Las capacitaciones tecnológicas iniciarán el 7 de septiembre con una extensión de cuatro meses, y contará con certificación municipal.

Doce propuestas para todas las edades

El programa municipal ofrece doce opciones, que van desde conocimientos básicos, como el manejo de una computadora, navegadores y herramientas de oficina, hasta inteligencia artificial aplicada al ámbito laboral.

Las propuestas orientadas a jóvenes y adultos incluyen Fotografía, Diseño gráfico para redes sociales, Producción audiovisual, Modelado e impresión 3D y Producción musical digital, destinadas a mayores de 15 años.

En tanto, Desarrollo Web, Community Manager e Inteligencia Artificial requieren tener al menos 18 años.

Además, habrá un curso de Robótica orientado a las infancias, con un rango etario de 8 a 15 años, y dos propuestas enfocadas en reducir la brecha digital de personas mayores: Alfabetización digital y Ofimática.

Dos sedes en Viedma, ¿cómo se distribuyen las actividades?

Las actividades se distribuirán entre los dos espacios municipales. En el C.A.Mu funcionarán cuatro talleres que incluirán Alfabetización Digital y Ofimática, junto a Inteligencia Artificial y Diseño Gráfico para Redes Sociales.

Mientras que el Punto Digital 1 acumula la mayor parte de las propuestas con siete cursos, entre los que se encuentran dos grupos de Community Manager para sostener la alta demanda que han presentado durante los últimos años.

En este sentido, cada curso cuenta con un cupo de 25 a 30 personas, y los seleccionados deben confirmar su asistencia a través del grupo de WhatsApp al que se los incluirá antes de la primera clase.

En relación a ello, el coordinador de Viedma Digital, Dino Caldironi, explicó que la intención es reducir la cantidad de inscriptos que finalmente no comienzan las actividades.

Inscripción y cursado

Las inscripciones estarán disponibles desde el lunes y hasta el 1 de septiembre, sujeto a disponibilidad de plazas, con un horario de atención de 9 a 13.

El registro podrá realizarse en cualquiera de los dos puntos, ubicados en Álvaro Barros 1508, y C.A.Mu, de Azucena Maizani 43, presentando una fotocopia del DNI.

Las actividades comenzarán el 7 de septiembre y finalizarán el 4 de diciembre con la entrega de certificación municipal, tras la correcta aprobación de las instancias práctico-evaluativas.