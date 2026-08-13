River recupera tres lesionados en medio de la exigente seguidilla de partidos por Clausura y Sudamericana

River Plate comenzó con una pésima racha la segunda mitad del año. Tras el parón por el Mundial 2026, el equipo de Eduardo Coudet perdió cinco partidos consecutivos y marcó tan solo un gol.

Sin embargo, el director técnico recibió buenas noticias de cara a lo que viene. En primera instancia, este domingo contará con Thiago Almada para recibir a Argentinos Juniors en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura y, además, recuperará dos jugadores de cara a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Para visitar a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá el próximo miércoles 19 de agosto, Chacho podrá contar con Marcos Acuña y Sebastián Driussi, quienes están en la recta final de sus respectivas recuperaciones.

El Millonario decidió no anotar a la reciente incorporación Francisco Ortega en la lista de buena fe para el certamen continental, por lo que es muy probable que el zapalino sea titular en la capital colombiana. El centrodelantero, por su parte, sería una alternativa desde el banco de suplentes.

El otro jugador que recuperará Coudet es Mauro Arambarri. El uruguayo sufrió un esguince en su tobillo izquierdo durante la visita a Gimnasia de La Plata por la segunda fecha del Clausura y apunta a volver para el duelo ante Vélez por la sexta jornada, que se disputará el próximo domingo nuevamente en el Monumental.

Cabe resaltar que el volante, proveniente del Getafe, no fue incluido en la lista para la Sudamericana, ya que los cinco jugadores inscriptos fueron Thiago Almada, Tobías Andrada, Rafael Santos Borré, Nicolás Otamendi y Ángel Correa.