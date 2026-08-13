Neuquén hizo gala de su potencial exportador y exhibió su capacidad para insertarse al mundo

Con la disertación de más de quince especialistas, la presencia del gobernador Rolando Figueroa, y un nutrido grupos de pymes locales representadas, la edición 2026 de la Jornada Comex Norpatagonia se realizó este jueves en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén.

La apertura estuvo a cargo del mandatario provincial, quien valoró el ímpetu exportador que históricamente ha tenido la provincia del Neuquén, y destacó el protagonismo que tiene hoy para el crecimiento nacional. «Somos la cuarta provincia en términos de exportación, ya superamos a Chubut y a Mendoza y en los próximos años probablemente superemos a Córdoba», aventuró.

«Vaca Muerta modificó la escala en nuestra provincia, y nos puso ante una oportunidad histórica. Llegan inversiones, empresas, tecnología y nuevos proyectos. Natalia Muguerza, vice presidenta de Adineu

La actividad fue organizada por la Asociación de Industriales del Neuquén (Adineu), con el auspicio de Grupo San Cristobal, y la adhesión de Centro Pyme Adineu, Depósito Fiscal del Neuquèn SA, y Zona Franca de Zapala, y el objetivo trazado desde el inicio, fue acercar a las empresas que conforman el entramado productivo regional, la información estratégica, las herramientas prácticas y los espacios de vinculación que les permitan aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo escenario global.

La vicepresidenta de la Asociación de Industriales del Neuquén (Adineu) y socia generente del Deposito Fiscal de Neuquén, Natalia Muguerza, fue la encargada de dar la bienvenida, valorando la jornada como un espacio de encuentro para toda la cadena de valor de la Norpatagonia.

Cadena de valor. Los referentes de cada eslabón productivo de la región, presentes en la Jornada Comex Norpatagonia 2026 (Foto: Florencia Salto).

«Vaca Muerta modificó la escala en nuestra provincia, y nos puso ante una oportunidad histórica. Llegan inversiones, empresas, tecnología y nuevos proyectos. Crece la actividad y con ella también crecen las necesidades de infraestructura, servicio y logística», afirmó Muguerza.

Rolando Figueroa valoró el sendero de crecimiento exportador de Neuquén

El gobernador agregó además que «con el 1,5% de la población Neuquén participa de más del 5% del producto útil interno del país» y destacó que todas las provincias del país y el Estado nacional, reciben el derrame de Vaca Muerta sin asumir costo alguno. «Por cada US$ 100 que se exporta desde Neuquén, el resto de las provincias recibe US$ 10 y la nación US$ 17, sin asumir costo alguno. A Neuquén le quedan solo US$ 13 por cada US$ 100 que se exportan desde la provincia, y para nosotros eso es todo costo, porque esos recursos se vuelcan en su totalidad a la provisión de mejor infraestructura y mejores servicios», aseguró.

Rolando Figueroa, en la apertura de Jornada Comex Norpatagonia 2026 (Foto: Florencia Salto).

El mandatario se tomo el tiempo para valorar el rol que asumió su par de Río Negro en la conformación del corredor exportador que hoy permite proyectar el crecimiento exportador de la energía de la Norpatagonia. «Debo rescatar la visión magnífica que ha tenido Alberto Weretilnek de poder proponer un puerto de agua profunda en la provincia de Río Negro. Creo que ha sido, por demás, visionario, pero también contribuye a que seamos mucho más competitivos», valoró.

Asimismo, Figueroa destacó que el gobierno nacional se haya determinado a avanzar con el RIGI. «Fue una medida muy acertada, incluso el Ministro Caputo siempre manifiesta que ha sido la mejor que se haya hecho al respecto», afirmó y agregó que: «cada peso sacrificado en base al descuento del Impuesto a las Ganancias, nos produce 300 veces más ingresos en regalías y en actividad económica».

«Por cada US$ 100 que se exporta desde Neuquén, el resto de las provincias recibe US$ 10 y la nación US$ 17, sin asumir costo alguno. A Neuquén le quedan solo US$ 13, y para nosotros eso es todo costo. Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en relación a la ecuación financiera que deja Vaca Muerta.

El gobernador también refirió al relato de la realidad que se construye en el resto del país respecto a lo que se vive en Neuquén. «Desde la punta del obelisco en Buenos Aires, hablan de lo que sucede en las provincias y muchas veces nada tiene que ver con la realidad. Entonces, hablan de Vaca Muerta y no tienen ni la menor idea de lo que sucede», sentenció.

En ese sentido, refirió a una cita del Ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, que tiempo atrás afirmó que «Neuquén va a recibir 1,5 millones de personas que se van a ir a vivir en la provincia en los próximos 30 años». Figueroa señaló que «es muy probable que suceda, pero la prensa en Buenos Aires recortó el final de la frase que dice ‘en los próximos 30 años’, entonces recibimos gente de todo el país que cree que llega a Neuquén y va a tener trabajo».

En la misma dirección afirmó «para venir a trabajar a Neuquén hay que estar calificado», y valoró el trabajo del Instituto Vaca Muerta, donde el 82% de los estudiantes son neuquinos. «Preparamos a los neuquinos para que cuando lleguen la empresas y busquen personal, puedan contratar la gente de acá» aseguró.

Contexto geopolítico, transformación tecnológica y oportunidad histórica para Argentina

El especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo tradujo en números y datos el tenor de la transformación que vive el mundo en materia tecnológica, y la incidencia que la geopolítica tiene en el comercio global, y por ende en el contexto macroeconómico que vive la Argentina.

Marcelo Elizondo, especialista en comercio exterior, brindó su perspectiva en Jornada Comex Norpatagonia 2026 (Foto: Florencia Salto).

«La geopolítica es hoy ya una disciplina propia de la microeconomía. Influye en precios, en cotizaciones, en diseño de cadenas de valor, en abastecimiento, en tipos de cambio, en regulaciones, en acceso a mercados», aseguró Elizondo. El especialista abordó la forma en que el abrupto cambio tecnológico en ciernes está impulsando aun más la necesidad de intercambio global.

El especialista señaló que «la revolución tecnológica está generando que el comercio internacional siga creciendo. Esa revolución tecnológica se manifiesta en tres grandes cambios que la componen». A continuación, desarrolló cada una de esas dimensiones de cambio disruptivo.

«La geopolítica es hoy ya una disciplina propia de la microeconomía. Influye en precios, en cotizaciones, en diseño de cadenas de valor, en abastecimiento, en tipos de cambio, en regulaciones, en acceso a mercados». Marcelo Elizondo, especialista en comercio exterior.

«En primer lugar, la revolución de la información. Hoy el conocimiento es el principal insumo en la generación de valor. El segundo es la revolución de las biociencias. El modo en el cual nos vinculamos con la naturaleza. Y el tercero es la revolución de las organizaciones. Las empresas dejan de ser burocratizadas y empiezan a ser desburocratizadas, flexibles, y orgánicas» aseguró.

Para cerrar, Elizondo destacó el proceso virtuoso de apertura que atraviesa el país, que si bien sigue a la cola del mundo en cuanto al peso relativo del comercio en la generación del producto, ha emprendido un camino de transformación que pone al comercio exterior como timón de proa. En ese marco, valoró el lugar que ocupa la Norpatagonia como motor del intercambio comercial argentino, y la oportunidad histórica de crecimiento productivo y exportador.