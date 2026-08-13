Viedma será sede del encuentro patagónico de litigación penal con estudiantes de toda la región

La Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) será el punto de encuentro para estudiantes, docentes y abogados de la Patagonia en un encuentro regional sobre litigación penal. Foto: archivo.

Viedma será sede del IX Encuentro Patagónico de Litigación Penal que reunirá a a estudiantes y docentes de distintas universidades para poner en práctica técnicas de litigación oral.

El evento se realizará entre sábado y domingro próximos, desde las 9, en el Campus de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) bajo la coordinación del Club de Litigación Penal de la carrera de Abogacía.

Audiencias simuladas y el aval de cinco universidades nacionales

El encuentro, consistirá en dos jornadas con audiencias simuladas y ejercicios de juicio por jurados, en los que estudiantes avanzados podrán aplicar herramientas de litigio y razonamiento.

La Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) será el punto de encuentro para estudiantes, docentes y abogados de la Patagonia en un encuentro regional sobre litigación penal. Foto: archivo. Foto: Marcelo Ochoa

El objetivo es generar espacios de intercambio y discusión sobre la formación jurídica y las prácticas del sistema acusatorio a través de recreaciones del sistema penal y exposiciones vinculadas a las problemáticas de la litigación penal.

Además, el sábado a las 10 se presentará el libro “Derechos, discapacidad y proceso acusatorio”, la obra más reciente de María Custet.

La exposición será coordinada por la autora, junto a la directora de la carrera de Abogacía, Verónica Piccone, y la docente Guillermina Aguirre.

Declaración de interés provincial

El encuentro fue declarado de interés educativo, jurídico, académico y social por la Legislatura de Río Negro y contará con la participación de delegaciones de cuatro universidades nacionales con sedes en el norte de la Patagonia.

Entre ellas, se incluyen la UNComa, UNS, UNP y UNLPam, bajo la coordinación general del docente Alejo Masciale, integrante del Club de Litigación Penal de la UNRN.

La participación será libre, gratuita y no requiere inscripción previa.