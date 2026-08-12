Cipolletti venció a Argentino de Monte Maíz y sigue arriba en el Federal A

Cipolletti le ganó 1 a 0 a Argentino de Monte Maíz en La Visera de Cemento por la tercera fecha de la zona campeonato del Federal A con un gol de Fernando Pettineroli sobre el final.

Cipo fue claramente superior pero no pudo aprovechar sus chances y el primer tiempo terminó sin goles. La mejor fue en un remate mordido de Andrés Almirón que desvió de cabeza Nahuel Luna y pegó en el travesaño. El «9» estuvo activo y le bajó dos pelotas a Gonzalo Lucero que terminaron en remates desviados.

Almirón tuvo la suya con un derechazo que salió por poco, Nicolás Trejo cabeceó afuera en un tiro libre y Maxi López se la dejó de cabeza a Luna en la última pero llegó justo para rechazar Iván Amaya en una jugada que casi termina en gol en contra.

En el complemento no dejó de insistir y tuvo varias claras más. En una jugada increíble, tuvo dos tiros en los palos, primero Maxi López y después Luna.

Cuando parecía que no iba a entrar, el ingresado Fernando Pettineroli la empujó después de un centro de Almirón y convirtió el 1 a 0 sobre el final.

El Albinegro es uno de los líderes con siete puntos después de una victoria como local ante Huracán Las Heras, un empate con Villa Mitre en Bahía Blanca y el triunfo de hoy. El domingo visitará a Kimberley en Mar del Plata.

Argentino de Monte Maíz no atraviesa un buen momento y lleva ocho partidos sin ganar. Perdió los tres partidos en esta ronda contra Kimberley en Mar del Plata, ante Atenas de Río Cuarto de local y hoy.

El entrenador Fabián Enríquez hizo dos cambios: Nehuen García por Yago Piro en defensa (volvió a la linea de 4) y Andrés Almirón por Leandro Vella en el mediocampo.

Cipolletti forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Victor Manchafico y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Maxi Lopez y Gonzalo Lucero; Nicolas Peralta y Nahuel Luna.

Argentino de Monte Maíz salió con: Alexis Bonet; Iván Amaya, Hugo Vera Oviedo, Iván Rassol, Ulises Perrig; Elián Coronas, Leonardo López, Ignacio Blangetti, Gabriel Sarmiento; Mateo Romero y Jorge Tejada.