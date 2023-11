Placente y la eliminación del Mundial Sub 17: «Cuando errás muchos goles, se hace difícil»

Diego Placente, el entrenador de la Selección Argentina Sub 17, no anduvo con vueltas a la hora de analizar la derrota por penales con Alemania en las semifinales del Mundial de Indonesia. «Cuando erras muchos goles, se hace difícil. No pudimos hacer la diferencia en el primer tiempo para jugar más tranquilos», afirmó.

De todos modos, el director técnico del equipo Albiceleste sentenció: «Estoy orgulloso de cómo se entregaron y cómo jugaron. Estuvimos hasta el final con la mente puesta en ganar, pero son cosas del fútbol».

El entrenador conservó la calma tanto en la euforia por las victorias como en la tristeza por las derrotas y sobre el juego opinó_: «Luego, agregó: «Fue un partido muy físico, había mucho cansancio y en las contras se hizo más complicado. Pero ya hay que pensar en el próximo partido. Igual estoy contento y orgulloso de estos chicos».

¿Cuándo es el partido por el tercer puesto?

Consumada la caída por penales ante Alemania, la Selección Argentina se despedirá del Mundial Sub 17 con el juego del tercer puesto. El rival será Francia o Mali, protagonistas de la otra semifinal. El duelo será el viernes 1 de diciembre, desde las 9 horas de Argentina, en el Estadio Manahan.