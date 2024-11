Polémica con Ronaldinho durante el partido de Brasil en las Eliminatorias: «No debería estar»

Ronaldinho no estuvo en el partido de Brasil y recibió una catarata de críticas en redes sociales.

Brasil igualó ante Uruguay por 1-1 y no levanta cabeza en las Eliminatorias donde quedó en la quinta posición. Las críticas llueven contra todos los protagonistas de la Verdeamarela, sin embargo en las últimas horas el apuntado fue Ronaldinho, quien estuvo en la NBA, justo en el horario del encuentro de la Canarinha.

El astro brasileño estuvo presente en el duelo en el que Brooklyn Nets derrotó 116 a 115 a Charlotte Hornets por la NBA Cup en el Barclays Center. Este hecho despertó una catarata de críticas contra el exjugador ya que a esa hora estaba jugando Brasil ante la Celeste.

El equipo de Dorival Júnior no levanta cabeza y volvió a irse silbado por los hinchas, pero los fanáticos cuestionaron al talentoso ex Barcelona por no estar acompañando a la Selección de Brasil.

UNA VISITA ESTELAR: Ronaldinho estuvo viendo a los Nets, en la victoria 116-115 contra los Hornets en la #NBAxESPN.



📹 @BrooklynNets pic.twitter.com/DWlGsaftdE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2024

«Ronaldinho no debería estar mirando este partido» y «cambio a la Selección de Brasil», fueron algunos de los comentarios que se publicaron en X (ex-Twitter) contra Dinho, que fue campeón de la Copa América 1999, la Copa Confederaciones 2006 y fundamentalmente del Mundial de Corea y Japón 2002 con el Scratch.

Brasil igualó ante Uruguay y no levanta cabeza en las Eliminatorias

Brasil no puede volver a mostrar su mejor nivel en las Eliminatorias y sumó un nuevo empate como local, en este caso ante Uruguay. En doce partidos apenas ganó cinco duelos, empató tres y perdió cuatro.

Se ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 18 puntos, a siete de los 25 que acumula la Albiceleste. En la última doble jornada sumó dos empates y despidió el año entre silbidos en su casa.