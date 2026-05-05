El picante cruce de Mariano Troilo con Nicolò Barella: «No saben quién es en Argentina»

Barella y Troilo tuvieron un fuerte diágolo en el duelo entre Inter y Parma.

En el marco de la Fecha 35 de la Serie A, Inter de Milán se impuso este domingo por 2-0 ante Parma en el Estadio Giuseppe Meazza y se convirtió en el campeón del certamen italiano. Si bien los festejos perduran, una de las imágenes más repetidas sobre ese partido no está relacionada a la consagración.

Durante una pelota dividida, el mediocampista italiano Nicolò Barella y el defensor argetino Mariano Troilo protagonizaron un tenso cruce que requirió la intervención del árbitro para evitar que la situación pasara a mayores.

Lejos de calmarse, la discusión continuó en el intercambio de palabras entre ambos futbolistas. Fue allí cuando el argentino apeló a la ironía para responder a los reclamos del capitán del Nerazzurro: le recordó la reciente ausencia de Italia en las últimas Copas del Mundo y sentenció que en Sudamérica nadie registra su trayectoria en comparación con las figuras del fútbol argentino.

Cómo fue el picante cruce de Mariano Troilo con Nicoló Barella en el fútbol italiano

“¿SABES QUÉ ME DIJO? CÁLLATE, BOBO, QUE ESTÁS AFUERA DEL MUNDIAL. Pero ni siquiera saben quién es este en Argentina”.



Nicolò Barella quejándose de lo que le dijo el ARGENTINO Mariano Troilo en el cruce. 😅🇦🇷🇮🇹 pic.twitter.com/ZbWPTyFkoN — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 5, 2026

Una vez terminado el encuentro y ya con la victoria consumada para el conjunto italiano, Barella fue consultado por la prensa sobre el episodio con el zaguero.

Barella le cuenta a sus compañeros de Inter lo que le dijo el argentino Troilo.

Con un tono de fastidio y restándole importancia a los comentarios, el volante minimizó la relevancia de Troilo en el ámbito internacional: «No me interesa lo que digan. Nosotros jugamos y ganamos en la cancha, no nos ponemos a debatir con jugadores que no tienen nuestro recorrido».

Sin lugar a dudas que este ida y vuelta se viralizó en las redes sociales por la figura del futbolista argentino que demostró un gran nivel en Belgrano de Córdoba y hoy se encuentra en muy buena forma en el fútbol italiano más allá de este problema que tuvo con el histórico futbolista italiano.