Polémica en la Champions League por un comentario del Mono Burgos: «Ojo que si no le va bien…»

Barcelona le ganó a PSG 3-2 en Paris, pero la principal polémica ocurrió luego del partido. Ambos planteles decidieron no dar ninguna entrevista a Movistar Plus luego de un comentario ofensivo realizado por Germán Burgos, analista del medio que estuvo presente en el encuentro, sobre el jugador español Lamine Yamal.

Ricardo Sierra, periodista del medio, comunicó la decisión que tomaron ambos clubes luego de acabar el partido tras esta situación: «Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató».

El comentario que realizó el Mono se produjo antes de la entrada a los vestuarios minutos antes de que inicie el encuentro. En ese momento, la cámara enfocó al español Lamine Yamal haciendo jueguitos con la pelota y el exarquero de River dijo: «Ojo que si no le va bien acaba en un semáforo».

El Barça, el PSG y la UEFA han vetado a Movistar+ en zona mixta por estas declaraciones del Mono Burgos y ningún jugador ni entrenador atenderá a los micrófonos de Movistar+

La frase se viralizó rapidamente en redes sociales y generó una gran repercusión. Por lo que Burgos realizó un descargo y se disculpó sobre el hecho: «Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos».

Sus palabras no cayeron bien en ninguno de los dos clubes y esto generó que tomen la decisión de no dar declaraciones frente al medio que transmite el torneo en España.