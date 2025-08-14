El Cholo Simeone quiere a un jugador de la Selección Argentina: Atlético Madrid ya negocia su llegada

Luego de la llegada de Thiago Almada, Atlético Madrid busca reforzar su delantera y tendría en carpeta a otro futbolista de la Selección Argentina. El delantero milita en Italia y podría llegar a la capital española por pedido expreso de Diego Simeone.

Se trata de Nicolás González, delantero de la Juventus. El jugador ya tuvo charlas con el Colchonero, aunque todavía no se presentó una oferta formal en las oficinas de la Vecchia Signora. La idea del conjunto madrileño es pagar su ficha y concretar un traspaso definitivo.

Según informa Transfermarket, el surgido de las inferiores de Argentinos Juniors está tasado en 24 millones de euros, aunque la Juve podría pedir algo más ya que invirtió 28,5 el mercado pasado para hacerse con sus servicios.

Luego de su gran paso por la Fiorentina, donde disputó más de 120 partidos, González llegó al gigante italiano con el objetivo de ayudar a levantar a una Juventus que ya no es lo que era años atrás. El argentino comenzó como titular, pero una serie de lesiones lo marginaron en varios partidos y no logró volver de la misma manera. Hasta ahora, acumula 38 partidos con el elenco italiano, marcó cinco goles y dio cuatro asistencias.

Atlético Madrid y un mercado de pases multitudinario

En caso de que se concrete su llegada, Nico González sería el noveno refuerzo del elenco madrileño. Además de Almada, llegaron los italianos Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori; Álex Baena, figura de Villarreal, junto con otros nombres más desconocidos como Jhonny Cardoso, Marc Pubill, David Hancko y Santiago Mouriño. Además, concretaron los fichajes de Juan Musso y Clément Lenglet, que habían estado cedidos durante la temporada pasada.