El inesperado pedido de Cipolletti a la Selección Argentina para jugar un amistoso: «Vos poné fecha»

Cipolletti invitó a la Selección Argentina a la Visera para jugar un amistoso. Foto: Matías Subat.

En las últimas horas se confirmó que la Selección Argentina canceló el amistoso ante México, que estaba pactado para disputar en Estados Unidos. Desde la Albiceleste comenzaron a gestionar un posible rival y ahora, Cipolletti sorprendió con una inesperada invitación.

En la previa del choque ante Villa Mitre por la quinta fecha de la fase Campeonato del Federal A, el Albinegro sorprendió con una inesperada publicación en redes sociales. La institución cipoleña se hizo eco de la situación de la Albiceleste y le lanzó una invitación.

«Cipo te espera en la Visera, vos poné la fecha @AfaSelección», escribieron desde la cuenta oficial de Cipolletti con un video del plantel entrenando en el estadio en la antesala del cruce con el conjunto bahiense. En el mismo posteo, el club citó la notica de que la Selección Argentina busca rival tras la suspensión del amistoso con México.

El posteo que lanzó Cipolletti en redes sociales.

Hace ocho años, Cipo ya había realizado una campaña similar antes de enfrentar a San Lorenzo por Copa Argentina. El Albinegro difundió un video en la previa del encuentro que tomó gran repercusión en redes sociales.

La Selección Argentina busca rival para un amistoso antes del Mundial

En el calendario oficial de la Albiceleste resta definir dos partidos. Uno el jueves 4 de septiembre ante Venezuela, en el Monumental, y el otro, el martes 9 frente a Ecuador, en Guayaquil.

La novedad es que finalmente se canceló el amistoso previsto con la selección centroamericana en la ventana de octubre, por trabas contractuales. Sin embargo, los dos cruces que la Albiceleste disputará en Estados Unidos ya tienen sedes confirmadas: Chicago y Nueva Jersey.

Los rivales todavía no se definieron, aunque la negociación más avanzada es Venezuela, rival reciente en las Eliminatorias. La confirmación de la Vinotinto dependerá de su lucha por un lugar en el Mundial.

En este contexto, Cipo se lanzó en redes sociales para enfrentar a la Scaloneta. ¿Se dará?