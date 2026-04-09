Polémica por la regla de la pausa de hidratación obligatoria: la publicación irónica de Flamengo

La pausa de hidratación en los partidos de fútbol se volvió obligatoria por reglamento en los torneos de Conmebol y también se aplicará en el Mundial 2026.

En la mitad de cada tiempo (a los 22 minutos), se detiene el encuentro y los jugadores se juntan junto a su entrenador para tomar agua. El momento, aprovechado por los técnicos para dar indicaciones, corta con el ritmo del juego y lo desnaturaliza.

La FIFA lo empezó a implementar el año pasado en el Mundial de Clubes y ahora se incluyó en la Copa Libertadores y en la Sudamericana.

También se realizará en el Mundial y su finalidad está asociada a una cuestión de márketing donde se utiliza ese tiempo para darle más lugar a las pautas publicitarias.

Esas pausas en la Copa del Mundo durarán tres minutos lo que parte cada cruce en cuatro cuartos más que en los clásicos dos tiempos.

La publicación irónica de Flamengo sobre la pausa de hidratación

Durante su debut por la Copa Libertadores, Flamengo anunció la pausa de hidratación con un mensaje irónico en el triunfo 2 a 0 ante Cusco en Perú.

«Parada para hidratación en el frío de 8 grados de la altitud de Cusco», publicó el club brasilero, ridiculizando la decisión de frenar el juego con esa temperatura.

23' | 1ºT | 0-0 – Parada pra hidratação no frio de 8 graus da altitude de Cusco.#FLAxCUS — Flamengo (@Flamengo) April 9, 2026