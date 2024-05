Polémicas en Roland Garros: un tenista se peleó con el público y denunció que lo escupieron

El tenista David Goffin apuntó contra el público parisino de Roland Garros y aseguró que un espectador le escupió un chicle en medio de su partido contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard.

El momento fue similar al del encuentro entre Tomás Etcheverry y Arthur Casaux. El público local apoyaba de forma eufórica al joven parisino, quien llegaba con el envión de haber ganado el ATP de Lyon, la semana pasada y abucheaba al tenista argentino.

Los espectadores aplaudieron cada uno de los puntos de Perricard y abuchearon cada fallo de Goffin, que les lanzó algún gesto provocador, como llevarse la mano a la oreja cuando lograba un punto. Finalmente, el nacido en Belga venció al local por 4-6, 6-4, 6-3, 6-7(4) y 6-3.

Molesto por el ambiente que lo tocó vivir, Goffin hizo su descargo en conferencia de prensa. «Esto empieza a desmadrarse, es una total falta de respeto”, indicó y comparó el ambiente hostil con el que muchas veces se vive en otros deportes.

😠 The Paris crowd booed David Goffin after he knocked out Frenchman Giovanni Mpetshi Perricard in Round 1 at #RolandGarros pic.twitter.com/R58Zmzzq1f