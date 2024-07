Presentaron al nuevo compañero argentino de Lionel Messi en Inter Miami: «Bienvenido al sueño»

El mercado de pases no se detiene y mientras Lionel Messi continúa la recuperación de su lesión en la Copa América, el Inter Miami hizo oficial la contratación de otro argentino. Será el octavo jugador del país que acompañará al capitán de la Selección Argentina.

«Bienvenido al sueño«, escribieron desde Estados Unidos para confirmar la llegada de Héctor David Martínez. El zaguero llega a préstamo por un año desde River y firmó contrato hasta julio de 2025.

Luego de ser presentado, el defensor argentino que se nacionalizó paraguayo habló sobre su llegada al elenco norteamericano: «Estoy muy contento y emocionado de unirme a Inter Miami. El objetivo aquí es ayudar al equipo, seguir creciendo y ganar algún título».

