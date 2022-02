PSG recibe a Real Madrid por la Champions: hora y TV

No pasaron diez años, como en la canción de Los Rodríguez, pero el reencuentro entre Lionel Messi y el Real Madrid se hizo esperar, después de ser un clásico durante muchas temporadas cuando el “10” jugaba en Barcelona.

Mañana, con la camiseta del PSG, se vuelven a ver las caras por los octavos de final de ida de la Champions League. Desde las 17, con transmisión de Fox Sports, los parisinos reciben al Merengue en uno de los cruces más atractivos de esta instancia.

El otro encuentro de la jornada será a la misma hora por la pantalla de ESPN entre Sporting de Lisboa y Manchester City. Los de Pep Guardiola son los grandes favoritos a pasar y quieren revancha después de perder la final con Chelsea el año pasado.

PSG llega con algunas dudas al partido de hoy por su flojo nivel futbolístico. A pesar del plantel estelar con el que cuenta, Mauricio Pochettino no le ha dado el vuelo esperado al equipo y una eliminación en octavos lo podría sacar del cargo.

Aunque Neymar volvió a entrenar con normalidad tras superar una lesión, arrancaría desde el banco de suplentes por lo que el tridente ofensivo sería con Messi, Ángel Di María y Kylian Mbappé. Leandro Paredes también sería titular y Mauro Icardi, suplente.

El que tampoco podrá estar es Sergio Ramos, con poca rodaje en la temporada. Había expectativas por el primer cruce con el Real, donde fue capitán, ídolo y multicampeón.

Los madrileños recuperaron a Karim Benzema, su gran figura, que formará parte del ataque con Marco Asensio y Vinicius Junior.

Para la Pulga, el duelo con el Merengue es especial. Es uno de los equipos al que más goles les hizo y los enfrentamientos en el clásico español marcaron una época, en especial con Cristiano Ronaldo en la vereda de enfrente.

Los dos equipos llegan punteros de sus ligas, pero ninguno convence desde el juego. En cuánto a la historia en este tipo de competencias, la ventaja es claramente para el Real, 13 veces campeón.

“Si te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual”, reza la canción escrita por Andrés Calamaro. Messi quizás no sea el mismo, pero no deja de ser la bestia negra del Madrid.