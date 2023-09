Qué dijo Messi sobre la posibilidad de jugar en Newell’s y la chance de llegar al Mundial 2026

Con 36 años, Lionel Messi atraviesa la recta final de su carrera como futbolista y surgen dos preguntas sobre su futuro: si algún día jugará en Argentina y si llega al Mundial 2026. En una entrevista con Miguel Granados para el canal de streaming «Olga», habló sobre los dos temas.

Respecto a la chance de jugar en el país, reconoció: «Siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino, de jugar en Newell’s».

El capitán no aclaró si iba a cumplir ese deseo pero tampoco le cerró la puerta. La cuenta oficial del club rosarino compartió el video con el mensaje: «Tu sueño es nuestra ilusión».

Acerca de si va a llegar a disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el Diez comentó: «No lo pienso todavía, está lejos. Sí pienso en la Copa América (2024), es un objetivo llegar bien. Después de la Copa América se verá, depende de cómo me encuentre. El tiempo pasa para todos y hay que ver cómo me voy sintiendo. Iré viendo el día a día».

Su paso por el PSG

«Se dio así, no fue como esperaba. Las cosas pasan por algo, no estaba bien, pero me tocó ser campeón del mundo ahí. Tenía que ser así… (Las críticas) Eran entendibles, estaba en el país al que le habíamos ganado la final. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento».

Su presente en Estados Unidos

«Se me nota mucho cuando estoy contento dentro de la cancha. Lo que me pasa afuera lo sabe poca gente. Mi idea de venir acá era empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera. Me encanta lo que hago, disfruto mucho jugando pero obviamente ahora es de otra manera, por eso la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa. Si bien mi personalidad es competitiva, no quiero perder a nada, es cierto que el fútbol acá se vive de otra manera, en cierto punto es más relajado».