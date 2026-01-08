River va por una de las joyas del fútbol argentino

Marcelo Gallardo está decidido a reforzar la delantera. Los primeros apuntados fueron Santino Andino y Tadeo Allende, pero las negociaciones no prosperaron y ahora el nombre que aparece en la mira es Maher Carrizo.

Allende continuará su carrera en Inter Miami. El atacante brilló allí la temporada pasada, aunque luego regresó al Celta de Vigo. River negoció con el club español para adquirir su ficha, pero debido a las altas pretensiones económicas decidió bajarse de la negociación.

Por otro lado, Andino todavía sigue en Godoy Cruz y aún es una posibilidad para el Millonario. Sin embargo, el jugador quiere emigrar a Europa y Panathinaikos ya ofertó por el 50% de su pase. A su vez, el presidente del Tomba, José Manzur, pretende venderlo al club de Núñez. Serán días decisivos para resolver su futuro.

Con este panorama, Stefano Di Carlo decidió ir a la carga por Maher Carrizo. No obstante, sabe que no será una negociación fácil, ya que la joya de Vélez tiene una cláusula de salida de 16 millones de euros y la dirigencia del Fortín no está interesada en venderlo por un monto inferior.

Maher Carrizo fue una de las figuras en el Vélez campeón de la Liga Profesional de Fútbol de 2024

De esta manera, River intentará adquirir al menos un porcentaje del pase, con la opción de ser socios en una futura venta. En el mercado invernal del año pasado, el Millonario coqueteó con la posibilidad de asociarse con el Manchester City para comprar a Carrizo, pero por el momento esa operación no es viable.

El zurdo cumplirá 20 años en febrero y fue una de las figuras de Argentina en el pasado Mundial Sub-20 disputado en Chile. La Selección fue subcampeona tras caer ante Marruecos, y Carrizo anotó tres goles y repartió una asistencia en los seis partidos que disputó en el torneo.