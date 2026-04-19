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Racing rescató un empate contra Aldosivi en Mar del Plata

Racing empató 1 a 1 en su visita a Aldosivi en un punto que no le sirve a ninguno. Se metió en zona de clasificación pero podría perder ese lugar cuando termine la fecha mañana.

Redacción

Por Redacción

Racing empató 1 a 1 con Aldosivi en Mar del Plata.

Racing empató 1 a 1 con Aldosivi en Mar del Plata.

En un resultado que le sirve de poco a lo dos, Racing y Aldosivi empataron 1 a 1 en Mar del Plata en el arranque de la jornada de domingo por la fecha 15 del Apertura de la Liga Profesional.

El Tiburón se adelantó en el primer tiempo en una jugada que se originó en un lateral largo al área. Después de algunos rebotes, Felipe Anso anotó el 1 a 0.

Después de buscarlo mucho, Racing llegó al empate cerca del cierre con un centro de zurda de Tomás Conechny que empujó Matías Zaracho, ambos ingresados en el complemento.

En el tiempo de descuento, fue expulsado Agustín García Basso por un planchazo. El árbitro, Nazareno Arasa, le sacó amarilla pero la cambió por una roja después de revisar la jugada en el VAR.

El equipo de Gustavo Costas quedó 8° en la Zona B, dentro de la zona de clasificación, pero podría salir si este lunes ganan Barracas o Tigre.

Aldosivi todavía no ganó en el campeonato y acumula 7 empates y 7 derrotas. Está anteúltimo en la tabla anual y en la de promedios por lo que sigue en zona de descenso ya que Estudiantes de Río Cuarto está último en las dos.


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En un resultado que le sirve de poco a lo dos, Racing y Aldosivi empataron 1 a 1 en Mar del Plata en el arranque de la jornada de domingo por la fecha 15 del Apertura de la Liga Profesional.

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