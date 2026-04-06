Real Madrid – Bayern Múnich, el plato fuerte de la Champions League: hora, TV y formaciones

La Champions League comienza este martes con sus duelos de cuartos de final de ida y un plato fuerte que se lleva todas las miradas.

En el Santiago Bernabéu, Real Madrid recibe a Bayern Múnich en un duelo de candidatos. Será a partir de las 16 horas con transmisión de ESPN.

El Merengue no tendrá a Thibaut Courtois, lesionado, por lo que atajará el ucraniano Andriy Lunin. Jude Bellingham y Kylian Mbappé, recientemente recuperados, sí serán de la partida. Franco Mastantuono esperará su chance en el banco de suplentes.

En el equipo alemán, es duda Harry Kane que arrastra una molestia en el tobillo. Los dirigidos por Vincent Kompany vienen de aplastar a Atalanta en octavos con un 10 – 2 en el global. Los españoles superaron dejaron afuera al Manchester City.

En el mismo horario, por Fox Sports, Sporting de Lisboa será local de Arsenal. Los portugueses buscarán dar el golpe ante el conjunto inglés que se ilusiona con su primera Champions.

El miércoles se completan los cruces de ida con otros dos partidos que prometen: Barcelona – Atlético Madrid y PSG – Liverpool.

Posibles formaciones

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Guler; Vinicius y Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane. DT: Vincent Kompany.

Estadio: Santiago Bernabéu

Horario: 16

TV: ESPN