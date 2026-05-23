Cómo fue el destacado paso de Khapri Alston por Neuquén, el basquetbolista asesinado en Estados Unidos

La muerte de Khapri Alston impactó de lleno ambiente del básquet de Neuquén: medios estadounidenses informaron que el exjugador de Centro Español de Plottier fue asesinado de un disparo a la salida de un bar en Dolton, Chicago, el último jueves por la noche.

Compañeros de equipo y fanáticos del básquet lamentaron la partida del pivote estadounidense, que fue el máximo anotador y reboteador del “Torito” en el histórico debut en la temporada 2017-18 de La Liga Argentina. En esa edición, el equipo alcanzó las semifinales de la Conferencia Sur y quedó eliminado ante Estudiantes de Olavarría.

El histórico debut de Centro Español con un fuerte Khapri Alston

Alston había llegado a Plottier a mediados de septiembre de 2017. Tenía 23 años y, con el correr de los partidos, se consolidó como una pieza clave del equipo. Centro Español construyó gran parte de su campaña con una fuerte localía y el equipo neuquino terminó con un registro 24-22, con Alston como figura.

Ese año, Centro Español llegó a la Reclasificación y debía enfrentar a Temperley, pero la serie quedó automáticamente para el conjunto neuquino luego de la sanción y desafiliación del club bonaerense.

En la siguiente instancia, el Torito protagonizó una serie de cinco partidos frente a Parque Sur de Concepción del Uruguay. El equipo neuquino empezó perdiendo la serie 2-0, pero la igualó de local y ganó el quinto juego de visitante para avanzar a las semifinales de la Conferencia Sur.

El pivot estadounidense promedió 16,5 puntos y 8,4 rebotes en el equipo dirigido por Mauricio «Boty» Santangelo. Foto: Liga Argentina.

La eliminación llegó ante Estudiantes de Olavarría: en una serie muy pareja, cayó 84-81 en el quinto punto disputado en el Parque Carlos Guerrero. En el cuarto partido, jugado en Plottier, Alston se destacó con 20 puntos.

El equipo de Olavarría terminó siendo uno de los más fuertes del torneo. Después de superar a Español, se consagró campeón de la Conferencia Sur y alcanzó la final por el ascenso a la Liga Nacional, donde perdió 3-0 frente a Libertad de Sunchales.

La noticia de su asesinato generó mensajes de despedida desde Neuquén. Centro Español publicó un comunicado en el que expresó: “Te recordaremos como el gran jugador y la gran persona que fuiste, dejando una huella en nuestro club y en todos los que compartieron cancha con vos”.

El recuerdo que también dejó Khapri Alston en Chile y otros países

Después de su salida de Centro Español, Alston continuó su carrera en el Club Deportivo Valdivia de Chile. Allí fue campeón y elegido MVP de la Liga Nacional 2018-2019, una temporada en la que recibió el apodo de “Mr. Doble Doble” por sus actuaciones.

Según publicó Fox, el ataque contra Alston ocurrió después de una pelea en el bar Rucker Cigar Lounge de Chicago.

El club chileno también escribió sentidas palabras al deportista:“Un jugador que siempre será parte de la historia de nuestro club. Al margen de sus logros deportivos y de ser un extraordinario jugador, siempre lo recordaremos como una gran persona que realmente vibraba con este deporte«.

En su trayectoria profesional, Alston también jugó en Peñarol de Uruguay y otros equipos de Bolivia, Indonesia y el Reino Unido. En el último tiempo, Alston jugaba en la liga semiprofesional ABA de Estados Unidos para Chicago Fury.

