Pésimas noticias para Boca: Merentiel se desgarró y no estará frente a Universidad Católica

Merentiel no estará ante Católica y Boca jugará por Libertadores con un ataque inédito.

En la previa al transcendental duelo frente a Universidad Católica, Boca recibió una pésima noticia. A primera hora de este sábado se confirmó el desgarro de Miguel Merentiel, que no estará para la última fecha de la Copa Libertadores.

Según trascendió, el uruguayo no participó de la práctica de este viernes al mostrar dolores y se encendieron las alarmas. Tras los estudios médicos, se corroboró la lesión muscular en el sóleo de una de sus piernas.

La ausencia del delantero es una baja sensible para Claudio Úbeda, que tiene un dolor de cabeza más para rearmar el sector ofensivo. Ante la casi nula chance que Adam Bareiro esté disponible para el jueves, el Sifón deberá poner un ataque inédito, que podría estar protagonizado por Milton Giménez y Exequiel Zeballos o el paraguayo Ángel Romero.

La buena para el cuerpo técnico de Boca es que Edinson Cavani será convocado y estará disponible para el duelo. Pero, ante la gran inactividad del Matador, se descarta una titularidad y se espera que juegue algunos minutos en el segundo tiempo.

La Bestia convirtió ante Cruzeiro, pero no estará para la última fecha de Libertadores.

Además, el DT xeneize también tendrá que rearmar la zaga central. En el encuentro ante Cruzeiro, Ayrton Costa llegó a las tres amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su lugar lo ocuparía Marco Pellegrino, pero el ex Huracán tampoco entrenó este viernes y genera preocupación.

Boca sabe que debe ganar para pasar a octavos de la Copa Libertadores, en lo que puede ser un partido que marque un antes y un después en la era Úbeda. De obtener un resultado negativo, los días del Sifón estarán contados en el Xeneize.