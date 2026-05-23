Sin invitación oficial al Tedeum, la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel suma otro capítulo

Tensión en el Gobierno: Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo. Foto: NA

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no fue invitada por la Casa Rosada al tradicional Tedeum del 25 de Mayo que se celebrará este lunes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en un nuevo episodio que expone la fuerte interna dentro del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

La exclusión de Victoria Villarruel del Tedeum expone la ruptura definitiva con Javier Milei

Según informaron fuentes oficiales, la encargada de cursar las invitaciones fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través del área de ceremonial. Desde el entorno de Villarruel confirmaron que no recibieron ninguna convocatoria formal para asistir al acto religioso patrio.

“La invitación del 25 de mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial. La vicepresidente de la Nación no ha sido invitada”, señalaron cerca de la titular del Senado en un mensaje difundido este sábado.

La ausencia de invitación adquiere especial relevancia debido a que el Tedeum suele convertirse en uno de los pocos escenarios institucionales donde el Presidente y su vicepresidenta coinciden públicamente, pese al marcado distanciamiento político y personal que mantienen.

El año pasado, ambos participaron de la ceremonia en medio de una relación ya deteriorada, aunque en aquella ocasión Villarruel sí había sido convocada con varios días de anticipación. Este antecedente había generado expectativa sobre cómo sería la dinámica protocolar para la edición de este año, especialmente luego de que las diferencias internas se hicieran cada vez más visibles en la esfera pública.

Desde la Casa Rosada deslizaron que el Arzobispado de Buenos Aires podría invitar a la vicepresidenta si así lo consideraba. Sin embargo, fuentes de la Iglesia aclararon que las invitaciones oficiales para el Tedeum son “responsabilidad exclusiva” de la Presidencia de la Nación.

El Tedeum del 25 de Mayo se desarrollará, como es tradición, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y contará con la presencia de funcionarios nacionales, representantes diplomáticos y autoridades eclesiásticas. La posible ausencia de Villarruel marcaría un hecho inusual dentro del protocolo institucional de la fecha patria y profundizaría la percepción de fractura política en la cúpula del oficialismo.