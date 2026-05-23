Un volcán chileno cercano a Neuquén elevó su nivel de alerta tras registrar 400 sismos: ¿dónde se ubica?

Un volcán chileno cercano a Neuquén elevó su nivel de alerta tras registrar más de 400 sismos

El volcán Nevado de Longaví ubicado en territorio chileno, elevó su alerta técnica a color amarillo debido al «aumento en los parámetros de monitoreo registrado durante las últimas jornadas».

Un volcán cercano a Neuquén elevó su alerta

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile, la decisión de fundamentó en la actividad sísmica que se detectó desde el miércoles 20 de mayo.

«Desde esa fecha, las estaciones instaladas en las inmediaciones del complejo han captado un incremento en movimientos volcano-tectónicos, fenómenos asociados al fracturamiento de roca en el interior del sistema», alertaron. En el mismo comunicado oficial se citó al director nacional de la institución, Mauricio Lorca, para reiterar que el cambio de nivel se tomó bajo «criterio preventivo».

Al mismo tiempo detallaron que el área de posible afectación se extiende en un radio de 3 kilómetros desde la cima del volcán. «Contamos con vigilancia permanente, las 24 horas del día, a cargo de los profesionales del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), quienes analizan en tiempo real las señales que emite este edificio volcánico», aseguró Lorca.

El jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Álvaro Amigo, precisó: «A la fecha, se contabilizan 400 sismos. Entre ellos, destacan cuatro eventos con magnitud local superior a 3,0; el de mayor intensidad alcanzó ML 4,3. Este episodio constituye el proceso sísmico con mayor magnitud de energía observado desde que el edificio volcánico posee vigilancia instrumental».

Dónde se ubica el volcán y qué dijeron desde Neuquén

El volcán Nevado de Longaví se encuentra ubicado en la región chilena del Maule. Según el informe, las localidades más cercanas ubicadas en territorio argentino se encuentran en la provincia de Neuquén en un radio entre 50 – 100 km de distancia desde el volcán por lo que podría afectar a localidades como Pichi Neuquén a 57 km, Manzano Amargo a 71 km, Varvarco a 85 km y Coyuco-Cochico a 90 km de distancia del volcán.

Luego de que se difundiera la alerta, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén resaltó que el cambio de nivel «no implica una erupción inminente» y aseguraron que, actualmente, «se descarta cualquier tipo de afectación sobre territorio argentino».

Por otra parte, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) recordó que la última erupción del volcán Nevado de Longaví «se estima que ocurrió hace más de 6.600 años, con la generación de un domo dacítico en la parte superior del volcán, cuyo colapso generó depósitos de flujos piroclásticos, que afectaron las inmediaciones del edificio volcánico».

Tras esto, reiteraron: «Con el escenario actual, se descarta cualquier tipo de afectación sobre territorio argentino».