Retegui metió su primer gol para Italia en el debut ante Inglaterra

Mateo Retegui aprovechó al máximo la oportunidad en la selección de Italia. En el comienzo de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa del año que viene, el delantero que milita en Tigre marcó el gol de su equipo en la derrota contra Inglaterra 2 a 1.

La azzurra, que defenderá el título en la próxima Euro, jugó mal en gran parte del partido, pero tomó protagonismo cuando se vio 0-2 abajo. En el arranque del segundo tiempo, un pase fantástico de Lorenzo Pellegrini dejó a Retegui mano a mano con Jordan Pickford y el atacante de 23 años facturó.

¡¡EL GOLEADOR DE LA SELECCIÓN ITALIANA!! Mateo Retegui recibió de Lorenzo Pellegrini y marcó por primera vez en la Azzurra… y en su debut: fue vs. Inglaterra en el Diego Armando Maradona rumbo a la #EURO2024.



Inglaterra se puso al frente en la etapa inicial por los tantos del volante Declan Rice y el experimentado delantero, Harry Kane, de penal.

El partido fue válido por el grupo C que completan Ucrania, Malta y Macedonia. En el otro resultado de la fecha inicial, Macedonia le ganó a Malta 2 a 1.

Retegui y la decisión de Scaloni

Mateo fue el goleador del fútbol argentino en la Liga Profesional del segundo semestre de 2022, anotando 19 tantos en 27 fechas. Sin embargo, nunca estuvo en la consideración de Lionel Scaloni para ser citado. Ante la consulta de la prensa en la conferencia del martes, el DT del campeón del mundo expresó «el tiempo dirá si me equivoqué o no con Retegui. Ahora sentimos que no era el momento de convocarlo y no le podemos cortar la carrera a nadie».