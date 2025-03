Ricardo Centurión vuelve al fútbol tras casi dos años: «Es una reivindicación de la vida»

Ricardo Centurión tendrá una nueva oportunidad en el fútbol. El exjugador de Boca volverá al deporte profesional luego de casi dos años de inactividad tras su último paso por Barracas Central. Ahora, el delantero firmó con Oriente Petrolero, uno de los grandes de Bolivia.

En medio de su llegada, el jugador estuvo rodeado por una multitud de hinchas que lo recibieron. Tras aterrizar dio sus primeras palabras y aseguró que«estoy agradecido al pueblo boliviano por esta oportunidad y muy contento, es una sorpresa positiva este recibimiento que me están dando, la verdad no me lo esperaba».

En ese sentido, mostró que ya está focalizado en su nuevo desafío internacional: «Tengo muchas ganas de arrancar, ya de estar con mis compañeros para laburar y sacar al club adelante: eso me caracteriza y es una referencia mía. Vengo para dejar una huella, no para pasar desapercibido. Es un club grande y hay que estar a la altura».

RICARDO CENTURIÓN LLEGÓ A SANTA CRUZ

El jugador argentino dijo que está contento por ser parte de Oriente Petrolero. pic.twitter.com/gIavlCy5gN — Juan Pasten (@juanpasten2010) March 24, 2025

El exjugador de Vélez firmó contrato hasta diciembre de 2025 y planteó que «lo tomo como una reivindicación de la vida, estoy muy alegre, con esos nervios que necesitaba sentir. Oriente Petrolero se interesó en mí, me vino a buscar y eso es muy valioso».

Además, detalló cuándo se lo podría ver de nuevo en un campo de juego: «Yo creo que necesito poco tiempo, en 10 o 12 días ya estaré para jugar, pero lo hablaré con el cuerpo técnico y vamos arriba que somos los más grandes de Santa Cruz de la Sierra».

La llegada de Ricardo Centurión a Bolivia

El delantero llegó a Bolivia a seis días de que comience el torneo, en el que Oriente Petrolero debutará ante Aurora. Centurión se sumará a una institución que no atraviesa su mejor momento: finalizó décimo en el Clausura 2024 y quedó afuera en la fase de grupos del Apertura.

Con respecto a su regreso al fútbol profesional, cabe recordar que su último partido oficial fue el 16 de abril de 2023 con la camiseta de Barracas y justamente ante Vélez, equipo del que quedó libre antes de llegar a Bolivia.