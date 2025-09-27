Rincón visita a Sportivo Belgrano en busca de las semifinales del Federal A

Deportivo Rincón visita a Sportivo Belgrano por la vuelta de cuartos de final del Federal A. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Deportivo Rincón visita este domingo a Sportivo Belgrano de San Francisco en la vuelta de cuartos de final rumbo al primer ascenso del Federal A.

Será desde las 15:30 en el estadio Juan Pablo Francia del equipo cordobés, donde se espera un gran marco de público. El árbitro será el chaqueño Guillermo González, que no ha dirigido al León desde su desembarco en esta categoría.

Los neuquinos ganaron 2 a 1 como locales en la ida con un gol de Ramón Villalba de penal y uno agónico en contra de Camilo Alessandría.

La ventaja deportiva favorece a Sportivo Belgrano y si el global termina empatado pasan los cordobeses. De esta manera, a Rincón le alcanza con un empate para clasificar a semifinales.

El León cosechó la gran mayoría de los puntos de la temporada en su cancha y le ha costado sumar de visitante. En lo que va del campeonato, logró dos victorias, tres empates y ocho derrotas fuera de casa. En los últimos 10 encuentros no ganó ninguno con 7 perdidos y 3 igualados. Esta vez intentará cambiar esa historia en una campaña donde ya superó las expectativas.

Al quedar cuarto en la Zona Campeonato, los dirigidos por Pablo Castro tuvieron premio doble porque además de meterse en cuartos de final también sacaron boleto para la Copa Argentina 2026.

Si el equipo neuquino no logra avanzar en esta fase, jugará los playoffs por el segundo ascenso que comienzan el 5 de octubre. En esa instancia, está Cipolletti que se medirá con Kimberley y Sol de Mayo que espera rival.

Los otros tres duelos de vuelta de cuartos de final también se jugarán hoy. Argentino de Monte Maíz (1) – Gimnasia de Chivilcoy (0) va a las 15, Bolívar (1) – San Martín de Formosa (0) a las 16 y Atlético Rafaela (0) – Olimpo (0) desde las 17:30.