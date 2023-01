River ajusta detalles para viajar a Miami y continuar con la pretemporada

Nacho Fernández, quien volvió a River después de su paso por Atlético Mineiro, integrará el plantel que cumplirá la parte final de su pretemporada en Miami. Gentileza.

El 2022 no fue un buen año para River. Despidió tanto a Marcelo Gallardo como Juan F. Quintero y no pudo sumar títulos en las vitrinas del Monumental. Con el nuevo año se renuevan las ilusiones y no hay tiempo para relajarse, ya que el Millonario tendrá un mes de enero cargado de trabajo y compromisos.

El plantel dirigido por el flamante entrenador Martín Demichelis viajará mañana a Miami para comenzar la tercera y última parte de la pretemporada. Se privilegiará el tema futbolístico y Micho buscará imprimirle su estilo de juego a cada uno de sus dirigidos.

Al margen de la preparación física y técnica, hay confirmados tres amistosos. El martes 10 de enero se medirá desde las 23 con Monterrey (México) en el Q2 Stadium de Austin; el sábado 14 enfrentará a las 2130 a Millonarios (Colombia) en el DRV PNK Stadium de Miami, y el martes 17 a la misma hora, rendrá examen frente al Vasco Da Gama (Brasil en el Exploria Stadium de Orlando.

Luego del partido con los brasileños, el plantel de River armará las valijas y regresará a Buenos Aires, donde ultimará detalles con miras al debut frente a Central Córdoba por la Liga Profesional de Fútbol. El sábado 28 o domingo 29, todavía no hay confirmación oficial, viajará a Santiago del Estero con el sueño de comenzar ganando el certamen local.

Martín Demichelis se alista para viajar a Miami con el plantel de River para encarar la parte decisiva de la pretemporada del Millonario. Gentileza.

Luego de los diez días de trabajo en San Luis, el plantel del Millonario regresó a Buenos Aires para completar seguir con los entrenamientos hasta que fueron licenciados para pasar el Fin de Año junto con sus familiares para regresar hoy a la actividad, en la que se espera que Demichelis confirme la lista de jugadores que viajarán a Miami para completar la pretemporada.

La agenda de River

Martes 3/1: pretemporada en Miami, Estados Unidos

Martes 10/1: amistoso vs. Monterrey en Austin (23) 23 hs: amistoso vs. Monterrey (Austin)

Sábado 14/1: amistoso vs. Millonarios en Miami (21.30)

Martes 17/1: amistoso vs. Vasco da Gama en Orlando (21.30)

Miércoles 18/1: vuelta a Buenos Aires

Sábado 28 o domingo 29/1: debut vs. Central Córdoba por la Liga Profesional en Santiago del Estero