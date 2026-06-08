River arregló la llegada de su segundo refuerzo y está cerca de cerrar dos más

Antes del Mundial 2026, River anunció como refuerzo a Nicolás Otamendi y ahora está cerca de confirmar al segundo con el que tiene todo cerrado.

Se trata del uruguayo Mauro Arambarri, volante del Getafe que era uno de los pedidos principales del entrenador, Eduardo Coudet, para este mercado de pases.

River pagará un total de 6 millones de euros por el 100% del pase del mediocampista. Le comprará el 50% a Getafe, también el 30% que correspondía a Boston River y el 20% que era del jugador.

La idea es que el futbolista comienza la pretemporada con el plantel el 17 de junio. Firmará un contrato por tres años hasta diciembre de 2029.

Arambarri llega como una opción en la mitad de la cancha ante las posibles salidas de Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Maxi Meza y Matías Galarza Fonda, que debe regresar de su préstamo.

Dos más que están cerca

Ahora, River apunta los cañones contra el colombiano Nelson Deossa, que juega en Betis de España. El club estaría dispuesto a venderlo y el volante ve con buenos ojos la posibilidad.

El futbolista se destacó ante el Millonario en el Mundial de Clubes del año pasado cuando jugaba en Rayados de Monterrey. Su pase costaría unos 8 o 9 millones de euros.

El otro por el que se avanzó es Ángel Correa, actualmente en Tigres de México. River ya acordó los detalles económicos con el delantero y está cerca de llegar a un entendimiento con el club. Es probable que ponga entre 10 y 12 millones de dólares para comprarlo.