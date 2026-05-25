El mensaje de Victoria Villarruel por el 25 de Mayo tras ser excluida por primera vez del Tedeum

Por primera vez desde que es vicepresidenta, Victoria Villarruel no fue invitada a participar del Tedeum en la Catedral por el Día de la Patria. En medio de la interna, la vicepresidenta utilizó sus redes sociales para repasar el significado de la Revolución de Mayo de 1810.

«El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana«, sostuvo en un posteo que publicó en su cuenta de X.

Para Villarruel, «el 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra tradición».

«La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino», consideró.

«Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad. Hoy, la custodia de esa herencia nos convoca ante nuevos y complejos desafíos», siguió.

En este marco, Villarruel parafraseó un fragmento de la primera encícilica («magnifica humanitas») del Papa León XIV, que pone el foco en la protección del hombre en la era de la Inteligencia Artificial.

«𝐸𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑙 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑏𝑒 𝐷𝑖𝑜𝑠. 𝐸𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑓𝑖́𝑜 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜́𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜́𝑔𝑖𝑐𝑜», dice el texto papal que la vicepresidenta reprodujo en su mensaje por el 25 de mayo.

Según Villarruel, «el dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana».

«Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!«, concluyó.

NA.

La interna del Gobierno reflotó en el tedeum del 25 de Mayo

Según informó Clarín, quien estuvo a cargo de excluir a la presidenta del Senado del Tedeum por el 25 de Mayo fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de Ceremonial.

Si bien Villarruel no estuvo presente, sí participaron otros integrantes de la Cámara alta, como el propio presidente provicional del Senado, Bartolomé Abdala, quien hasta incluso llegó en primera fila para acompañar a Milei.

En este marco, el presidente se ubicó frente al púlpito de la Catedral porteña para escuchar al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien criticó la «división y polarización» y hasta alertó que al país “le falta una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación».

Mientras tanto, después del acto la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei también se reflejó en redes sociales.

El asesor de Milei brindó un gesto de acercamiento al compartir una foto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, uno de los referentes del ala karinista que está el medio de la tormenta por la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, en X (exTwitter), una de las cuentas más cercanas a Caputo -que hasta fue denunciada por el diputado karinista Sebastian Pareja- reflotó de nuevo el conflicto con los Menem. «Las manos siempre deben estar limpias. En cualquier contexto o circunstancia», indicó «@GordoLeyes», al publicar un video del saludo entre Santiago Caputo y «Lule» Menem, asesor de Karina Milei.

Las manos siempre deben estar limpias. En cualquier contexto o circunstancia. pic.twitter.com/F0PzpbQXAb — ASB (@GordoLeyes) May 25, 2026

A esto, se sumó sorpresivamente el canciller Pablo Quirno, quien en sus redes compartió un posteo celebrando el saludo entre Milei y Caputo en Casa Rosada: «Lo que les duele al equipo rocket que se quieran así».