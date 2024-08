River espera a Gallardo, pero antes se mide con Unión: hora, tevé y formaciones

River visitará este domingo a Unión Santa Fe en la búsqueda de su segundo triunfo consecutivo en la Liga Profesional, tras la salida de su director técnico Martín Demichelis y a la espera de Marcelo Gallardo, quien el lunes será presentado en el estadio Monumental.

El enfrentamiento se dará en marco a la novena fecha de la Liga Profesional, en el estadio de Unión, a partir de las 15, con el arbitraje de Pablo Echavarría y en el VAR estará Silvio Trucco. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

El Millonario viene de ganar por 1-0 ante Sarmiento en el último partido de Demichelis como entrenador de la institución, gracias a un golazo de tiro libre de Franco Mastantuono. Con el director técnico de la reserva, Marcelo Escudero, desde el banco, buscará sumar su segundo triunfo de manera consecutiva.

El equipo de Núñez, el cual tendrá nuevamente como entrenador a Gallardo a partir del próximo lunes, además de intentar meterse en la pelea por la cima de la Liga Profesional, se encuentra disputando la Copa Libertadores. El Muñeco debutará el próximo sábado, ante Huracán.

El equipo de Marcelo Escudero

Marcelo Escudero podría incluir en el equipo titular al volante Rodrigo Aliendro en reemplazo del mediocampista Santiago Simón, en cuanto al once inicial que le ganó a Sarmiento en el Monumental. De todas maneras, ambos podrian salir entre los once y podría quedar al margen Manu Lanzini, quien no tuvo una buena producción ante el Verde. Sin Facundo Colidio, el DT interino, apostará por Pablo Solari y Miguel Borja en la delantera.

Por otra parte, Unión sigue sin contar con el lateral izquierdo Claudio Corvalán tras tener que cumplir una fecha más de suspensión luego de la roja directa recibida ante Racing, por lo que su técnico Cristian González podría el mismo equipo que le ganó 1-0 a Rosario Central, en el pendiente de la octava, que se disputó el miércoles pasado.

Formaciones, hora y tevé

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Miguel Torrén, Franco Pardo, Bruno Pittón; Simón Rivero, Joaquín Mosqueira, Mauro Pittón; Nicolás Orsini y Adrián Balboa. DT: Kily González

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini; Franco Mastantuono; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Marcelo Escudero

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Silvio Trucco.

Hora de inicio: 15

TV: ESPN Premium