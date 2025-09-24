Sin Enzo Pérez ni Paulo Díaz: así formará River contra Palmeiras por la Copa Libertadores

Con un par de sorpresas, River confirmó el equipo para visitar a Palmeiras desde las 21:30 por la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Marcelo Gallardo decidió que Enzo Pérez y Paulo Díaz empiecen en el banco de suplentes. Los dos aparecían como titulares en las estimaciones de las horas previas.

Lautaro Rivero ganó la pulseada en la zaga para acompañar a Lucas Martínez Quarta. Además, el DT decidió poblar la mitad de la cancha con cinco volantes y un solo delantero.

El volante central será Juan Carlos Portillo, junto a Kevin Castaño y Giuliano Galoppo. Una de las dudas era Nacho Fernández o Juan Fernando Quintero pero el Muñeco decidió que jueguen los dos desde el arranque.

De esta manera, River formará con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Nacho Fernández, Juanfer Quintero y Maxi Salas.

Palmeiras repetirá el equipo que ganó 2 a 1 en la ida con: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Luca Evangelista; Felipe Anderson, López, Andreas Pereira; y Vitor Roque.

El Millonario está obligado a ganar para pasar a semifinales. Si se impone por un gol forzará los penales. Si empata o pierde quedará afuera.