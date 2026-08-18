Estudiantes de la UNCo premiados por aportar soluciones energéticas sostenibles para la industria del litio en Salta

Dos estudiantes de quinto año de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) fueron reconocidos por una propuesta que busca pensar el futuro de la energía y del desarrollo del litio en la Argentina. Martina Piccolo y Bruno Paniscig, integrantes del equipo Kallpa, obtuvieron el primer puesto en la categoría Nuevas Energías del IDEATÓN de la Fundación YPF.

El proyecto que presentaron se denomina Arizaro y propone soluciones tecnológicas y de ingeniería para acompañar el desarrollo de la industria del litio en el Salar de Arizaro, en la provincia de Salta. La iniciativa combina eficiencia técnica con criterios de impacto social y ambiental y parte de una dificultad concreta: el salar se encuentra a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar y en una zona alejada de los principales centros urbanos y de infraestructura.

Bruno Paniscing explicó que el desafío fue pensar una solución que contemplara la logística de manera integral. “Argentina es líder global en recursos de litio pero el problema es que el recurso está aislado a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, lejos de todo”, señaló. En ese sentido, el proyecto contempla llevar energía al salar, trasladar los elementos necesarios para las operaciones y diseñar también una ruta logística que permita transportar y exportar posteriormente el producto.

Arizaro: pensar el litio más allá del recurso

El nombre del proyecto remite al Salar de Arizaro, uno de los grandes salares de la Puna salteña y una zona de interés para el desarrollo de proyectos vinculados al litio.

La propuesta del equipo Kallpa no se concentra únicamente en la extracción del mineral, sino que intenta abordar las condiciones necesarias para hacer posible ese desarrollo. La disponibilidad de energía, el traslado de equipamiento e insumos y la salida del producto forman parte de una misma ecuación logística.

“Junto a Martina formamos el equipo KALLPA, que el nombre significa fuerza, energía y fortaleza en origen quechua”, contó Bruno. Desde esa mirada, el proyecto busca aportar una solución integral a un territorio donde las condiciones geográficas representan uno de los principales desafíos para cualquier emprendimiento industrial.

Para los estudiantes, el reconocimiento también representa una experiencia que trasciende la competencia. Ambos son becarios de la Fundación YPF desde 2025 y, a través del programa, pudieron acceder a capacitaciones, mentorías y visitas técnicas. Entre ellas se encuentra una visita a la sala RTIC (Real Time Intelligence Center) de la Torre YPF, desde donde se supervisan operaciones de la compañía de manera remota.

En el caso de Paniscig, la experiencia tiene además un significado ligado a su propia trayectoria educativa. El estudiante, que cursó la primaria y secundaria en instituciones públicas de Cipolletti, destacó el papel de la educación pública en su formación y el aporte de los docentes de la universidad.

“La educación pública y los excelentes profesores que me crucé en ella, me dieron las herramientas y habilidades para seguir creciendo y para llegar a donde estoy”, sostuvo.

El primer puesto obtenido por el equipo Kallpa pone así en escena una experiencia que combina formación universitaria, innovación y una problemática estratégica para el país: cómo transformar los recursos energéticos disponibles en oportunidades de desarrollo sin perder de vista las condiciones ambientales, sociales y territoriales que exige ese proceso.

Qué es el IDEATÓN de la Fundación YPF

El IDEATÓN es una iniciativa vinculada al programa de becas de la Fundación YPF que busca que estudiantes universitarios desarrollen propuestas innovadoras frente a desafíos relacionados con la energía. La dinámica combina trabajo en equipo, formación, mentorías y presentación de proyectos ante un jurado. En la edición que tuvo su instancia final este año participaron alrededor de 250 estudiantes universitarios durante el encuentro anual de becarios de la Fundación YPF, realizado el 12 de agosto en el Teatro Colón de Buenos Aires.

La propuesta se inscribe en una línea de trabajo que busca acercar a los estudiantes a problemas concretos de la industria energética y estimular soluciones que integren conocimientos científicos, tecnológicos y ambientales. El programa de becas de la Fundación YPF también contempla cursos, mentorías, encuentros y visitas técnicas como parte de la formación de sus becarios.