La duda de Marcelo Gallardo para el partido de River contra Libertad

Driussi iría al banco y Boselli sería titular en el cruce de octavos ante Libertad. (Foto: @RiverPlate)

Este jueves, River visita a Libertad en Paraguay por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores. Más allá de tener algunas bajas por lesión, la única duda de Marcelo Gallardo es táctica.

Las lesiones de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, hicieron que se gane un lugar en la zaga el uruguayo Sebastián Boselli, que hará dupla con Paulo Díaz.

El juvenil Lautaro Rivero no fue anotado para esta instancia y el Millonario se quedó casi sin alternativas en el fondo. También fue convocado Ulises Giménez, central de la reserva.

La duda de Gallardo está en tres cuartos de cancha. En el medio seguirían Enzo Pérez, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda mientras que en el ataque continuarían Facundo Colidio y Miguel Borja.

La pieza restante en los últimos partidos fue Santiago Lencina pero de cara al encuentro en Asunción, el entrenador lo sacaría y se debate entre dos futbolistas para ese puesto.

Juanfer o Galoppo, dos jugadores para un puesto

Uno es Juanfer Quintero, que siempre ingresó desde el banco desde su regreso y podría tener su debut como titular en este ciclo. La otra opción es Giuliano Galoppo, que hace tiempo no se gana un lugar en el once titular.

De esta manera, River formaría con: Armani; Montiel, Boselli, Díaz, Acuña; Pérez, Castaño, Galarza, Quintero o Galoppo; Colidio y Borja.

El partido ante Libertad por la ida de octavos de final será este jueves a las 21:30 en Paraguay. La vuelta será una semana después, el jueves 21/08, en el Monumental.