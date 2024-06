Scaloni, contundente contra Mbappé por sus críticas a la Copa América: «No porque sea él, lo que diga va a misa»

Kylian Mbappé estuvo en el centro de la polémica cuando planteó que la Eurocopa es más competitiva que la Copa América. Distintos jugadores se hicieron eco de sus declaraciones, y en las últimas horas, el entrenador de la Selección Argentina, opinó sobre el astro francés.

En la conferencia de prensa previa al choque ante Chile de este martes, el entrenador de la Albiceleste no tuvo reparos al opinar sobre los dichos del francés.

«Si juntamos títulos del mundo de los sudamericanos que no están en la Eurocopa, suman 10 títulos…«, declaró el DT campeón del mundo.

Y a continuación, reflexionó sobre las distintas selecciones que disputan el campeonato continental. «Colombia también es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien, Paraguay pone en dificultad a todo el mundo, Chile cuando va a los Mundiales lo hace bien», sostuvo.

Scaloni fue más allá y le bajó el precio a las declaraciones del capitán francés: «No porque sea Mbappé, lo que él diga va a misa, Modrić dijo lo contrario, son opiniones y son respetables. Yo no me animaría a decir que estas selecciones no son de las mejores”.

«Mbappé no aguantaría la Copa América»: la picante declaración de un exjugador de Francia

«Creo que es una competición más complicada que el Mundial. Es muy, muy difícil a partir de la fase de grupos», opinó el exPSG en la previa a la Eurocopa.

Sin embargo, Pirès opinó distinto a su compatriota antes del debut de Francia ante Austria. «Creo que lo que quiso decir Mbappé fue que ganar esta competición es muy complicado, pero creo que si mañana vamos jugar la Copa América sufriríamos«, sostuvo el exvolante.

Luego indicó que además de Argentina y Brasil hay selecciones competitivas como Uruguay, Chile y rememoró un partido con Paraguay en 1998.

«Fue uno de los partidos más complicados. No hay que comparar las distintas competiciones, además en el Mundial nosotros perdimos con Argentina«, expresó.