Se cortó la maldición: Harry Kane ganó el primer título de su carrera con el Bayern Munich

A sus 31 años y con más de 400 goles en su carrera, Harry Kane ganó su primer título en la Bundesliga que conquistó el Bayern Múnich en Alemania.

El equipo se consagró sin jugar luego del empate 2 a 2 entre Friburgo y Bayer Leverkusen. Mantuvo la ventaja de 8 puntos con 6 por jugar y aseguró el campeonato.

Bayern Munich había tenido la chance de ser campeón el sábado pero igualó 3 a 3 ante Leipzig. Leverkusen pasó del 0-2 al 2-2 pero no le alcanzó y quedó sin posibilidades.

De esta manera, Harry Kane pudo ser campeón por primera vez luego de estar cerca varias veces con Tottenham y la selección de Inglaterra.

We are the Champions!! 🏆 pic.twitter.com/YYHC7k6ldU