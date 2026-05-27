Villa La Angostura: descubrí el refugio exclusivo que cautiva en la Patagonia

El jardín de la Patagonia: por qué Villa La Angostura es el refugio de montaña más exclusivo de Neuquén.-

A solo 80 kilómetros de la efervescencia de Bariloche, el paisaje se transforma en una atmósfera de serenidad y diseño rústico. Villa La Angostura, conocida popularmente como el «Jardín de la Patagonia«, emerge como una alternativa de exclusividad y contacto directo con el entorno andino.

Estratégicamente ubicada sobre la margen norte del Lago Nahuel Huapi, Villa La Angostura ha sabido preservar su identidad de aldea de montaña a través de una normativa edilicia que prioriza la madera y la piedra.

Es el punto de partida para explorar algunos de los ecosistemas más singulares de Argentina, donde el aire puro y la inmensidad de los espejos de agua dictan el ritmo de la estadía.

El Bosque de Arrayanes de Villa La Angostura: un ecosistema único en el Lago Nahuel Huapi

Uno de los mayores tesoros naturales de la región se encuentra en la Península de Quetrihué: el Bosque de Arrayanes. Este sitio es mundialmente reconocido por ser uno de los pocos lugares del planeta donde el Luma apiculata no crece como arbusto, sino que alcanza dimensiones de árbol, con ejemplares que superan los 300 años de antigüedad.

Para visitarlo, se puede transitar un sendero de 12 kilómetros que se interna en el Parque Nacional Nahuel Huapi o acceder vía lacustre desde la zona de los puertos.

El Bosque de Arrayanes de Villa La Angostura.-

La experiencia sensorial de caminar entre los troncos de color canela y textura fría es el sello distintivo de Villa La Angostura, complementado por la degustación de mermeladas de arrayán, un producto artesanal típico de la zona.

Ruta de los Siete Lagos: el camino que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes

La localidad funciona como la cabecera sur de la emblemática Ruta de los Siete Lagos, un tramo de la Ruta Nacional 40 que recorre aproximadamente 110 kilómetros de geografía impactante.

Este circuito, que conecta Villa La Angostura con San Martín de los Andes, permite bordear los lagos Espejo, Correntoso, Escondido, Villarino, Falkner, Machónico y Lácar.

La Ruta de los 7 Lagos permite observar los más bellos de Neuquén.-

Según recomendaciones de Vialidad Nacional y las secretarías de turismo locales, es un trayecto ideal para realizar en vehículo propio, permitiendo detenerse en los miradores estratégicos y realizar desvíos hacia cascadas y playas ocultas que conforman uno de los recorridos escénicos más importantes de América del Sur.

Villa La Angostura: gastronomía y servicios en el Jardín de la Patagonia

La propuesta de Villa La Angostura se completa con una oferta gastronómica de primer nivel, que resalta los sabores de la región.

En el centro de la villa y en la zona de Puerto Manzano, los restaurantes se especializan en trucha, ciervo y cordero patagónico, maridados con vinos de bodegas neuquinas.

Gastronomía en Villa La Angostura.-

Para quienes planean su visita, es importante considerar que, si bien la villa ofrece una infraestructura de servicios completa, mantiene un perfil de tranquilidad que la diferencia de otros centros turísticos masivos. El respeto por el entorno natural y la sustentabilidad son ejes transversales de la experiencia en este rincón privilegiado del Lago Nahuel Huapi.