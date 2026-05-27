Preocupación por Pata Villanueva: primer parte médico oficial tras su ingreso a terapia intensiva

El estado de salud de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo y el modelaje argentino vuelve a concentrar la atención pública: Pata Villanueva se encuentra hospitalizada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Alemán, donde ingresó de urgencia en las últimas horas del martes.

La difusión del primer parte médico oficial, emitido por la Dirección Médica de la institución este miércoles 27 de mayo 2026, encendió las alarmas en el mundo del espectáculo debido al hermetismo y la reserva del diagnóstico.

Sin embargo, fuentes directas del entorno familiar confirmaron en exclusiva a medios como Teleshow e Infobae que la exmodelo se encuentra «estable y fuera de peligro», enmarcando el procedimiento dentro de un estricto protocolo de prevención.

El parte médico del Hospital Alemán y la aclaración familiar sobre Pata Villanueva

La publicación del primer reporte clínico institucional marcó el inicio de las especulaciones en la tarde de hoy, dado que el documento emitido por el Hospital Alemán fue catalogado como escueto, limitándose a informar de manera formal que Pata Villanueva continúa bajo un «estricto control clínico» y observación constante por parte del equipo de especialistas. Esta falta de precisiones iniciales sobre las causas de su internación urgente alimentó la inquietud de sus seguidores, sobre todo en redes sociales.

Frente al avance de las versiones periodísticas, el círculo íntimo de la actriz decidió romper el silencio para brindar un panorama fáctico y desactivar cualquier escenario de gravedad extrema. Según reveló una allegada directa a la familia, el motivo que desencadenó la hospitalización en terapia intensiva fue una infección urinaria.

Debido a los antecedentes médicos de la paciente, los profesionales del Hospital Alemán determinaron que lo correcto era mantenerla en cuidados críticos bajo monitoreo preventivo, aunque su evolución en las primeras 24 horas ha sido favorable y ella misma se encuentra consciente, transmitiendo serenidad a sus hijos.

Los antecedentes de salud y la notable resiliencia de Pata Villanueva

La decisión médica de mantener a Pata Villanueva bajo una vigilancia tan rigurosa responde a un historial clínico complejo, que la exmodelo viene afrontando con gran entereza. El antecedente más delicado se remonta a febrero de 2021, cuando sufrió una grave fractura de cráneo tras accidentarse en las escaleras de su residencia en Punta del Este.

Aquel episodio derivó en dos cirugías de alta complejidad, una hemorragia digestiva y una infección intrahospitalaria que la colocaron, según las propias palabras de su hijo Robertino Tarantini, «al borde de la muerte«.

Pese a los diagnósticos reservados de aquellos años, Villanueva demostró un proceso de recuperación lento pero sostenido. En declaraciones brindadas durante 2025, la propia artista detallaba cómo había logrado recuperar el habla, la alimentación por medios propios y la motilidad casi total de uno de sus brazos, restando únicamente la rehabilitación de sus extremidades inferiores.

La actual internación en el Hospital Alemán expone la habitual disciplina con la que su entorno aborda cada traspié físico, priorizando la cautela y el monitoreo diario a la espera de que las autoridades sanitarias consideren oportuno el traslado de la paciente a una sala común.