La Justicia intensifica los allanamientos por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada desde el sábado en la ciudad de Córdoba, tuvo este miércoles un giro clave con el allanamiento a la vivienda de Gabriel Barreleir, el único detenido en la causa.

Desaparición de Agostina Vega: allanaron la casa del único detenido en Córdoba

El operativo fue encabezado por efectivos de la Policía de Córdoba y personal del Ministerio Público Fiscal (MPF), mientras los investigadores intentan reunir pruebas que permitan determinar qué ocurrió con la menor.

El procedimiento se realizó en el domicilio donde fue arrestado el sospechoso, un hombre de 33 años conocido por la familia de Agostina. Durante el allanamiento participaron también perros de la División Canes de la fuerza provincial, en busca de rastros o elementos que puedan aportar información relevante para la causa que instruye el fiscal Garzón.

Según fuentes vinculadas al expediente, una mujer identificada como la pareja del acusado abrió la puerta de la vivienda antes de que ingresaran los agentes judiciales. Los investigadores procuraban secuestrar dispositivos, documentación y cualquier evidencia que permita reconstruir los movimientos de la adolescente en las horas previas a su desaparición.

En paralelo, se conoció un dato considerado importante para la pesquisa: Agostina habría enviado un audio a sus amigas antes de desaparecer para avisarles que iba a reunirse con Barreleir. De acuerdo con la información difundida por fuentes del caso, la joven les explicó que planeaba darle una sorpresa a su madre.

La reconstrucción de los hechos indica que la adolescente tomó un remis en el barrio Cofico y luego se encontró con el detenido. Esa versión fue ratificada ante la justicia por el remisero que la trasladó y declaró como testigo ante el fiscal a cargo de la investigación.

Mientras continúan los rastrillajes y las medidas judiciales, la madre de la menor pidió públicamente que su hija aparezca “sana y salva”. “Que me devuelva a mi hija”, expresó Melisa en declaraciones televisivas, visiblemente afectada por la situación. También sostuvo que la mujer presente en el domicilio allanado sería la pareja del acusado.

La desaparición de Agostina generó una fuerte conmoción en Córdoba, donde vecinos, familiares y miembros de la barra de Instituto se concentraron en el barrio Cofico para acompañar la búsqueda y reclamar avances en la investigación.

Con información de NA