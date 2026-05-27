Cuevas, pinturas y rastros humanos: el descubrimiento que asombra en el centro de la provincia de Neuquén

En el centro de la provincia de Neuquén, entre la barda y el viento, una vecina cambio la historia cultural de la región. Durante un recorrido por formaciones rocosas y cuevas naturales, la pobladora advirtió la presencia de posibles restos arqueológicos y terminó sacando a la luz arte rupestre y rastros de antiguas ocupaciones humanas.

«A nosotros nos llegó la denuncia de que una vecina, Marta Huentecol, en su paseo de fin de semana, había visto dos cuevas», contó la integrante de la dirección de Patrimonio Cultural y arqueóloga Silvana Quilodrán. «Como somos autoridad de aplicación de la ley provincial 2184, de protección de patrimonio histórico arqueológico y paleontológico, conformamos una expedición para ir a ver el lugar«, relató.

Fue así que el equipo se trasladó a la zona con Huentecol para relevar e identificar el hallazgo. Cuando el equipo llegó al sitio confirmó que no se trataba solamente de cuevas. En las paredes aparecieron pinturas rupestres en colores rojo, blanco y negro, además de grabados sobre piedra y evidencias materiales.

“Vimos una cantidad considerable de material en superficie, entre ellos material lítico, cerámica, mano de moler, muchos desechos y restos óseos faunísticos”, detalló Quilodrán. “Es una obra de arte rupestre compuesta de pinturas y grabados”, agregó.

Según explicó la arqueóloga, las cavidades ya habían sido registradas años atrás por un grupo de espeleología, pero no habían sido estudiadas desde la perspectiva arqueológica y patrimonial. “No se había hecho ningún tipo de relevamiento cultural hasta ahora”, señaló.

El hallazgo despertó interés científico porque podría aportar información sobre las poblaciones que habitaron o transitaron históricamente esta zona de la provincia. Aunque todavía restan estudios más profundos, las primeras observaciones permiten hacer algunas estimaciones.

“Según el material en superficie, la pintura de estas cuevas no tiene más de mil años. Es un sitio relativamente joven”, indicó la arqueóloga. Sin embargo, aclaró que el objetivo de la investigación va más allá de establecer una fecha. “Hay que examinar quiénes eran las poblaciones que habitaron o recorrieron estos lugares, qué comían y qué estaban tratando de comunicar”, explicó.

Entre los elementos encontrados aparecen herramientas y restos asociados al procesamiento de alimentos y animales. “Hay mucho material lítico vinculado a puntas de proyectil, raspadores y molienda. Eso muestra procesamiento de carne, cuero y otros recursos”, describió Quilodrán.

Desde Patrimonio Cultural remarcaron que las cuevas están protegidas por la legislación provincial y que todavía no existen condiciones de seguridad ni planes de manejo para habilitar el acceso. La especialista también advirtió sobre el riesgo de daños o saqueos. “Muchos sitios han sido grafiteados o destruidos. Lo importante es que la gente no retire piezas ni altere el contexto porque la información no está solo en el objeto, sino también en todo lo que lo rodea”, explicó.

La colaboración de la ciudadanía resulta fundamental para la preservación del patrimonio cultural y para garantizar que los estudios arqueológicos puedan desarrollarse de manera adecuada y respetando el contexto original de los hallazgos.

Las próximas etapas incluirán nuevas campañas arqueológicas y posibles excavaciones para profundizar la investigación. Para ello trabajarán equipos técnicos de Patrimonio Cultural junto al Escuadrón 31 de Montaña de Zapala. “Es un hallazgo importante para la zona y para el patrimonio de nuestra provincia”, resumió Quilodrán.