Polémico reclamo de salidas transitorias para un homicida a punto de cumplir la mitad de la pena en Bariloche

El autor de un resonante crimen ocurrido en Bariloche en mayo de 2021 y condenado a 9 años de prisión podría acceder a un régimen de salidas transitorias si prospera lo solicitado ayer por su abogado defensor, Nelson Vigueras, quien alegó que esta semana su representado cumplirá el requisito legal de haber transitado la mitad de la pena. Cuenta además con informes favorables del Penal III, donde está alojado.

Mauricio Báez fue juzgado y encontrado culpable en 2023 por un jurado popular y recibió una pena de 9 años de prisión por haber matado dos años antes de una puñalada en el vientre a Ricardo Herrera además de causar heridas leves a su novia, quien intentó defenderlo durante una pelea callejera.

La fiscal Betiana Cendón y el abogado querellante Ernesto Saavedra manifestaron su férrea oposición al otorgamiento del beneficio. Los dichos de este último fueron refrendados por uno de los familiares de la víctima presente en la sala, quien dijo que Báez “es un asesino, un homicida que nunca demostró un mínimo arrepentimiento”.

La tensión que reinó durante la audiencia y la “complejidad” de la cuestión a resolver impulsaron al juez de la causa, Marcelo Álvarez Melinger, a postergar la decisión y anunciar la programación de una nueva audiencia. La defensa pidió, en ese caso, que sean escuchados en condición de testigos los operarios y profesionales del servicio penitenciarios que certificaron la “buena conducta” del condenado.

El defensor Vigueras recordó que Báez se presentó voluntariamente al día siguiente del crimen, que lleva detenido casi cinco años (se cumplen el próximo lunes) y que la mitad de la condena se efectivizó en diciembre de 2025. Dijo que la ley prevé seis meses más como “requisito temporal para peticionar” las primeras concesiones en la ejecución de la pena, consistentes en “mayores porciones de libertad”, que comenzarían con una salida transitoria de 6 horas por mes “en horario diurno”.

Ofreció que lo haga con su madre como tutora, en un domicilio del barrio Arrayanes y con seguimiento por GPS.

Cendón expresó su rechazo, porque faltan todavía algunos días para el término legal y “no existe el elemento temporal” que habilite el análisis del nuevo régimen carcelario para Báez. También señaló que no hay actas sobre el “consentimiento expreso y presentado” que exige la ley sobre la aptitud del condenado para acceder al beneficio y que los últimos informes de conducta son de abril “y deben ser actualizados”

La condena no está firme

La principal objeción que presentaron la fiscal y también el abogado querellante fue el impedimento legal que -a su juicio- existe para conceder a Báez una libertad transitoria porque su condena no está firme y depende de una última instancia de revisión en la Corte Suprema, aun irresuelta.

Saavedra dijo que la libertad parcial solicitada “es un instituto previsto para los condenados, no para los encausados” como sería el caso de Báez. Sostuvo que “quien tiene un pedido pendiente ante la Corte debe cumplir prisión preventiva sin egresos”. Indicó que el sujeto condenado mantiene mientras tanto “un vestigio de inocencia” que -aunque pareciera beneficiarlo- “es un límite jurídico inevitable” para transitar la escala de beneficios y regímenes de semilibertad.

Recordó también que los familiares de la víctima asistieron a todas las audiencias del juicio y “se opusieron sistemáticamente” a cualquier medida que alivie las condiciones de detención del condenado.

Con una interpretación opuesta, el defensor Vigueras dijo que el artículo 11 de la ley 24.660 no impone la obligación de que haya condena firme y afirmó que la decisión queda a cargo del “juez competente”, que en este caso es quien actuó como director del juicio por jurados (Álvarez Melinger). Defendió los informes según los cuales Báez “tiene conducta y concepto ejemplar”, no registra sanciones en el Penal III, cursa estudios de nivel medio y calificaciones de trato “muy bueno” con el personal y otros internos.

“Báez no pide nada que la ley no diga”, aseguró el defensor. El juez dijo que se tomará tiempo para definir y dio por cerrada la audiencia mientras una mujer desde el público expresó su disgusto con el planteo en análisis. “Tiene que seguir preso porque mató a mi sobrino, es un asesino”, expuso.