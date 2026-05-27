El BCRA volvió a comprar dólares y ya alcanzó el 92% de la meta de reservas pactada con el FMI

El Banco Central de la República Argentina continúa fortaleciendo su posición en el mercado cambiario y este miércoles sumó otros USD 132 millones a sus reservas, en el marco del proceso de acumulación de divisas impulsado por el Gobierno nacional.

Con esta nueva intervención, la autoridad monetaria alcanzó 94 ruedas consecutivas con saldo comprador y ya acumula USD 1.429 millones en lo que va de enero.

Compra de dólares del BCRA: el objetivo a cumplir dispuesto por el FMI

Desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, el BCRA compró un total de USD 9.234 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), acercándose al objetivo de reservas fijado para 2026.

Según las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina debe acumular USD 10.000 millones este año, aunque el objetivo podría ampliarse hasta USD 17.000 millones dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y de la liquidez cambiaria.

Con los números actuales, el Banco Central ya alcanzó el 92% de esa primera meta prevista para este año.

Analistas de Portfolio Personal Inversiones destacaron que el ritmo de compras se aceleró de manera significativa durante las últimas semanas, impulsado principalmente por una mayor liquidación del sector agroexportador.

“La media móvil de cinco días pasó de USD 66 millones diarios en la primera semana del mes a USD 182 millones el viernes pasado”, señalaron desde la firma.

Pese a las compras realizadas, el stock total de reservas internacionales registró una leve caída diaria de USD 41 millones y cerró en USD 47.867 millones.

Sin embargo, el martes las reservas habían alcanzado su nivel más alto desde octubre de 2019, luego del desembolso de USD 1.000 millones aprobado por el FMI tras la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina en abril de 2025.

Ese entendimiento con el organismo internacional contempla un programa total de financiamiento por USD 20.000 millones y constituye uno de los pilares centrales de la estrategia económica del gobierno de Javier Milei.

Con información de N.A