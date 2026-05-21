Se estrena «El Partido», la película del mítico Argentina – Inglaterra de México ’86

El Argentina – Inglaterra del 22 de junio de 1986 por los cuartos de final del Mundial de México es probablemente el partido más emblemático de la historia del fútbol argentino. El que más aspectos encierra en solo un encuentro.

Hace 10 años, el periodista Andrés Burgo escribió un libro que repasa las decenas de historias y anécdotas de ese duelo inolvidable, marcado a fuego por la actuación estelar de Diego Armando Maradona que pasó del gol con la mano a la «jugada de todos los tiempos» como brillantemente la describió Víctor Hugo Morales en su relato.

Basada en ese libro, hoy se estrena en los cines del país la película «El Partido» (mismo nombre que el libro), dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco. El documental tiene los testimonios de los argentinos Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri y Ricardo Giusti. También participan los ingleses Gary Lineker, John Barnes y Peter Shilton.

«Es un libro viejo que ya tiene 10 años, que lo hayan llevado ahora a la pantalla grande es un poco milagroso, es muy atípico. La película es espectacular. Yo no participé, no tuve ningún tipo de injerencia. Compraron los derechos del libro, lo leyeron mil veces, fueron para acá, para allá y terminaron haciendo una peli que a mí me emocionó un montón. Más allá de lo personal y que se base en mi libro todo lo que sea Malvinas, Maradona, el relato de Víctor Hugo, me genera eso», aseguró el autor, Andrés Burgo, en diálogo con “Subite al Podio” de Río Negro Radio.

«Yo empecé haciendo un libro del Mundial 86. Pero en un viaje me copé mucho con un libro, llamado ‘Anatomía de un instante’ de Javier Cercas. No hubo un momento específico en que dijera ‘no es el Mundial completo, es la anatomía de ese instante’, pero fue lo que pasó. En un momento pensé ‘qué hago escribiendo de Argentina – Bulgaria o Argentina – Corea’, si en Argentina – Inglaterra está todo. Me interesaba mil veces más lo que pasó en ese partido, entonces hice ese recorte. Incluso prescindí de la final, la menciono en dos líneas, fue una decisión un poco arriesgada pero percíbi que el zoom tenía que estar en esos 90 minutos, ahí está todo», relató el periodista.

«No es solo una historia de fútbol, es política, bélica, religiosa con muchas anécdotas y personajes. Esos 91 minutos son cine, ahí está condensado todo», agregó.

«Está casi todo en el libro pero los directores le agregaron su parte, cosas que no aparecían como un recital de Queen en Argentina un año antes de Malvinas. La peli está buena porque no es solo de fútbol, universaliza la historia y eso hace que le pueda interesar a más gente», comentó acerca de las diferencias entre el texto original y el documental.

A semanas de que empiece un nuevo Mundial, el estreno en salas de “El Partido” llega en el momento justo. Esos 91 minutos que ya son cine ahora se podrán revivir en la pantalla grande.

Escuchá a Andrés Burgo en «Subite al Podio» de Río Negro Radio