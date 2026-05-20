En vivo: con un golazo de Buendía, el Aston Villa de Dibu Martínez le gana 3-0 a Friburgo en la final de la Europa League

Emiliano Buendía convirtió un verdadero golazo para establecer el 2-0 parcial y desató la locura en Turquía. (Foto: AFP)

Aston Villa y Friburgo se enfrentan por la final de la Europa League en el Tupras Stadium de Estambul, Turquía, donde hace de local Fenerbahce. Los Villanos ganan 3-0 en el complemento, con goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers.

DIBU Y SU MOMENTO: la plegaria de Emi Martínez previo a la final de la #UELxESPN con Aston Villa.



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Este encuentro es mucho más que una final, ya que ambos equipos están ante oportunidades únicas. Por un lado, el conjunto inglés no conquista un título internacional desde hace 44 años, cuando venció a Bayern Múnich en la Copa de Europa y luego a Barcelona en la Supercopa de Europa. Por el otro, el equipo alemán busca levantar el primer trofeo internacional de su historia.

Los Villanos comenzaron mejor el partido y generaron las situaciones más claras en el inicio. Primero el volante Morgan Rogers con un buen remate atajado por Noah Atubolu y luego con el centrodelantero Ollie Watkins, que no fue preciso.

Aston Villa salió con todo a la FINAL de la #UELxESPN y Morgan Rogers estuvo a punto de marcar el primer gol del partido vs. Friburgo. ¡Se lució Atubolu!



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Buendía fue amonestado pasado el primer cuarto de hora. El volante intentó cubrir la pelota, levantó el brazo e impactó con el codo en el cuello del rival.

El arquero marplatense tuvo su primera aparición a los 33 minutos del primer tiempo. Tras un disparo de media distancia de Johan Manzambi, se volvó firme a su izquierda y controló sin dar rebote.

Aston Villa rompió el cero a los 41 minutos. Lucas Digne jugó corto en un córner, Rogers envió un centro pinchado y Youri Tielemans apareció solo para definir de volea y marcar un golazo para el 1-0, en una jugada del laboratorio de Unai Emery.

¡¡DEL LABORATORIO DE UNAI EMERY!! Jugada preparada TOP de Aston Villa y un GOLAZO de Youri Tielemans para el 1-0 vs. Friburgo. ¡EXCELENTE!



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Ya en tiempo adicional, Emiliano Buendía convirtió un golazo aún mejor para que Aston Villa se vaya al descanso 2-0 arriba. El volante recibió al borde del área, controló de derecha y sacó un zurdazo colocado al segundo palo para clavarla en el ángulo. El marplatense es seguido de cerca por Lionel Scaloni y pelea por un lugar en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, EMILIANO!! ¡¡BUENDÍA Y UN ZURDAZO INCREÍBLE AL ÁNGULO PARA EL 2-0 DE ASTON VILLA VS. FRIBURGO EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!!



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Buendía volvió a lucirse en el complemento y ya es goleada

Los Villanos comenzaron el segundo tiempo de la mejor manera: dominaron la pelota y salieron decididos a ampliar la ventaja.

A los 13 minutos, Buendía recibió en profundidad sobre la izquierda, gambeteó al defensor rival y asistió a Morgan Rogers, que solo tuvo que empujarla para marcar el 3-0.

BRILLA EMILIANO: Buendía se generó el espacio y asistió a Morgan Rogers para el ¡3-0! de Aston Villa sobre Friburgo. ¿FINAL LIQUIDADA?



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Formaciones y TV

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Victor Lindelof, Youri Tielemans; John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía; Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Friburgo: Noah Atubolu; Lukas Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu; Maximilian Eggestein, Nicolas Hofler; Jan-Niklas Beste, Johan Manzambi, Vincenzo Grifo; Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.

TV: ESPN.