Se retrasó la llegada de River a San Martín de los Andes: los detalles

La llegada de River a San Martín de los Andes sufrió una demora de último momento que alteró los planes. El plantel arribará hoy pero lo hará más tarde lo previsto.

El vuelo chárter iba a salir a las 19 horas y finalmente lo hará a las 21. De esa manera, el plantel llegará al aeropuerto cerca de las 23 y desde ahí se trasladará hasta el Loi Suites Chapelco donde se alojará.

La filial de River en San Martín convocó a los hinchas de la región al recibimiento afuera del hotel. Desde las autoridades avisaron el cambio de horario para que la gente no vaya tan temprano.

Será la primera vez que el Millonario llegue de noche ya que las tres anteriores fueron durante el día. La llegada al hotel sería cerca de la medianoche.

Los primeros hinchas de River que ya están en San Martín esperando al plantel. pic.twitter.com/B0rtKjM4Na — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) January 2, 2026

Desde la organización, se hizo especial en hincapié en que los hinchas recojan su basura antes de dejar el lugar y que no utilicen pirotecnia. También está prohibido prender fuego.

El protocolo de seguridad será estricto para garantizar que el colectivo que traslada al plantel puede avanzar con normalidad los 8 kilómetros que separan al aeropuerto del hotel sobre la Ruta 40.

Está será la cuarta vez que River haga parte de su pretemporada en San Martín de los Andes. Ya estuvo en 2020, 2022 y 2025. Su estadía será menor a la de otras veces ya que se quedarán hasta el sábado 10 de enero.