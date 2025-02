Sebastián Domínguez fue tratado de panelista tras la derrota de Vélez y estalló: «Fui campeón seis veces»

Vélez todavía no logra sumar de a tres en el Torneo Apertura. Luego de salir campeón del fútbol argentino, el Fortín se desarmó y perdió tres de los cuatro partidos que disputó, además todavía no anotó goles. Tras la dura derrota frente a Independiente, Sebastián Domínguez no ocultó su bronca al ser tildado de «panelista».

Los críticos del exjugador aprovecharon su participación en televisión y recordaron su desconfianza al ciclo de Lionel Scaloni cuando este estaba comenzando, para buscar desprestigiar su trabajo.

«La gente que me llama ‘panelista’… entiendo el juego, pero entiendo que fui futbolista más de 20 años y en este país fui campeón seis veces, cinco veces con Vélez. Si a la manera de describirme es ‘panelista’ con la carrera que tuve y siendo un DT recibido, habla más de la bronca y de lo que sienten ellos cuando me ven en este lugar«, planteó Domínguez.

Por otra parte, el entrenador del Fortín se refirió a su continuidad en el elenco de Liniers y aseguró que «no me han planteado nada desde el club. Desde mi lugar vine a trabajar sabiendo al lugar al que venía, a la situación que me enfrentaba, sabiendo del recambio del equipo y tratando de cumplir las expectativas y las exigencias que tiene un club como Vélez. En estos primeros partidos no se ha dado, pero de mi parte no planteo la renuncia bajo ningún punto de vista«.

[AHORA] "En este país fui campeón seis veces": Sebastián Domínguez, DT de Vélez, le respondió a quienes lo catalogan como "panelista", les señaló que fue "futbolista por más de 20 años", y sugirió que sienten "bronca" de verlo como director técnico.pic.twitter.com/7oa1lfznue https://t.co/wEatdRSyRC — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 13, 2025

En ese sentido, Domínguez señaló que «siento que era algo que podía pasar. Es un equipo que viene de salir campeón, con otros nombres, con jugadores que venían pidiendo su lugar o necesitando tener más minutos y hoy los tienen, algunos haciendo sus primeras armas y otros teniendo la responsabilidad de ser titulares en un equipo donde antes les costaba mucho más». Y agregó que «para mí era esperable un comienzo así porque siendo el último campeón también tenés una presión extra. Asumo la máxima responsabilidad en este momento y por el cariño que le tengo al club quiero seguir intentándolo«.

Sebastián Domínguez y el mal comienzo de Vélez en el Torneo Apertura

Vélez no levanta cabeza en el Torneo Apertura y se ubica anteúltimo en la Zona B. Todavía no sumó puntos, ni anotó goles, aunque recibió nueve tantos. Solo está por encima de Talleres, que tiene dos partidos menos por la suspensión del encuentro ante Godoy Cruz y todavía debe enfrentar a San Martín de San Juan, correspondiente a la quinta jornada.

El próximo lunes, el Fortín recibirá al Tomba en el José Amalfitani con el objetivo de lograr su primer triunfo. Aunque un mal resultado podría dejar en la cuerda floja a Domínguez.