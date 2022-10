Sergio Berni culpó a Gimnasia por «vender entradas de más»

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó una persona fallecida tras los disturbios entre hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata y la Policía Bonaerense e hizo responsable de los hechos al club platense.

«Quiero llevar tranquilidad, hay un solo fallecido. Cuando estaba saliendo del estadio tuvo una descompensación», expresó Berni en diálogo con TN.

Lejos de mostrar algún tipo de autocrítica por el accionar de la Policía de la provincia de Buenos Aires, apuntó contra Gimnasia: «La responsabilidad es de quien organiza el evento, que es quien debe controlar la cantidad de entradas que se venden».

«Pasó lo que pasa siempre. Venden entradas de más y después no hay lugar en los estadios, y después tenemos que hacernos cargo nosotros de semejante irresponsabilidad», agregó el ministro de Seguridad bonaerense.

