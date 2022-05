Si se dan los resultados, Deportivo Rincón puede coronarse en el Oficial de Lifune

Luego de una semana con muchas novedades desde lo dirigencial, tras la elección de Néstor Mingot como presidente de la Liga, el torneo Oficial de Lifune continuará hoy con la acción de la 20° fecha.

El certamen ingresó en su etapa de definiciones y esta tarde la División A podría tener a su nuevo campeón. Deportivo Rincón (48 puntos) puede coronorarse si gana su partido y Alianza de Cutral Co (38) no suma de a tres.

A ambos les quedan 15 unidades en juego, por lo que si se da esa combinación de resultados el León volverá a coronarse. Rincón visitirá a Sapere (12), mientras que el Gallo será local de Centenario (25).

Además, la fecha se completará con: Don Bosco (20) vs. Petrolero (33), Patagonia (22) vs. Maronese (32), Altético Neuquén (18) vs. Pacifico (24) y San Lorenzo (8) vs. San Patricio (24). Todos comienzan no antes de las 16.

En la B, en tanto, la lucha por el título es más pareja. Añelo e Independiente (41) están en lo más alto, seguidos por Los Canales (39), que tiene un partido menos.

El Rojo visitará a El Porvenir (16), Añelo hará lo propio ante Eucalipto (7) y los de Plottier recibirán a Unión de Zapala (34).

Los otros duelos del día son: Rivadavia (9) vs. Bicicross (32), Vecinal (35) vs. Confluencia (18) y Esperanza (17) vs. Villa Iris (19).