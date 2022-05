Ameal duro contra Macri: «Le hizo mucho daño a Boca y al país»

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, aseguró hoy que Mauricio Macri le hizo “mucho daño” al club, “como se lo hizo al país”, elogió una eventual postulación de Juan Román Riquelme al liderazgo de la institución en 2023 y aseguró que el entrenador Sebastián Battaglia “no está a prueba”.

En una entrevista que le concedió a Radio 10, Amor Ameal fue contundente con el rechazo a la figura de Macri al señalar que el ex presidente “no tiene que volver a Boca Juniors, le hizo mucho daño, como se lo hizo al país».

«En lo que refiere al país, como soy ciudadano y voto, yo creo que (Macri) hizo todo mal y que ahora estamos pagando las consecuencias», expresó Amor Ameal.

«Los fantasmas están siempre pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Hablamos con nuestros socios permanentemente, los cuales están muy conformes. La oposición siempre va a estar y no tenemos que mirar la elección, tenemos que gestionar, gestionar y gestionar», enfatizó el presidente de Boca.

En cuanto a las criticas del sector que responde a Macri y al ex presidente Daniel Angelici, el dirigente que encabezó la lista que ganó ampliamente las elecciones el 8 de diciembre de 2019, señaló que «en Boca lo que sobra es el diálogo y estamos muy tranquilos por lo que estamos haciendo».

Al ser consultado sobre la gestión del vicepresidente y encargado del Consejo de Fútbol boquense, sostuvo que “es muy fácil trabajar en el club teniendo a Juan Román Riquelme al lado».

«Siempre van a buscar que estemos peleados, pero no hay nada de eso, nos llevamos muy bien. No es verdad que estoy peleado con Román, eso es un cuento. Es decir: siempre van a buscar algo que pueda pasar. La verdad es que tengo una excelente relación con él y no pasa nada de nada», aseguró.

Respecto del DT, Ameal fue concluyente al indicar que «Battaglia no está a prueba; acá la duda la tienen los periodistas”, para luego añadir: “Sebastián siempre estuvo muy tranquilo. Yo voy permanentemente al vestuario y hablo con el cuerpo técnico. Está todo muy bien. El Consejo está trabajando, Román trabaja, todos trabajamos para que las cosas salgan bien».